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Malatya Haber -

7 Kişi Yaralandı

7 Kişi Yaralandı
  • 27.12.2015
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Malatya’nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. 
 
Darende ilçesi Akçatoprak köyü yakınlarında 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Kazada yaralananların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Jandarmanın kazayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.

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