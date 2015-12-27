7 Kişi Yaralandı
Malatya’nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Darende ilçesi Akçatoprak köyü yakınlarında 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralananların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Jandarmanın kazayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.
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