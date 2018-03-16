7 Mahallede 18 Saat Su Kesintisi Yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Yeşiltepe Seyran, Merkez Fatih mahallelerinde 700 ‘lük duktil borudan 700’lük çelik boruya bağlantı yapılacağı için 17.03.2018 Cumartesi günü aşağıda belirtilen mahallelerde 06.00-00.00 saatleri arasında kısmi su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Malatya İli Muhtelif Sondaj Hatları için Toplayıcı Kolektörü ve Muhtelif Depo Çıkışları Debimetre ve Vana Odası Yapım işi kapsamında 700 ‘lük duktil borudan 700’lük çelik boruya bağlantı yapılacaktır. Ayrıca bağlantı işinde 3 adet 700’lük vana kullanılacaktır. Hat bağlantılarının yapılabilmesi için, Kendirli, Yaka, Dilek, Alişar, Yeşilkaynak, Hoca Ahmet Yesevi, Samanköy mahallelerinde 17.03.2018 Cumartesi günü (yarın) 18 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Abonelerimizin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları önemle rica edilir.”

(Bülten)