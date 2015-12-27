7 Puan Farkla En Altta!
Malatyaspor, 33. hafta maçında Kartalspor’a 2-0 mağlup olarak 2. lige düşerken, düşmeme mücadelesi veren diğer takımlar ilginç sonuçlar aldılar.
GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI..
Bank Asya 1. Ligde oynanan diğer maçlardan alınan sonuçlar şöyle:
Erciyesspor 0-1 Kardemir Karabük
Giresunspor 1-0 Çaykur Rizespor
Güngören 3-1 Orduspor
Sakaryaspor 1-0 Samsunspor
SON PUAN DURUMU..
Cumartesi günü oynanan maçların ardından ligdeki son puan durumu şöyle oluştu:
1.Manisaspor 32 60
2.Diyarbakırspor 32 58
3.Altay 32 54
4.Boluspor 32 53
5.Kasımpaşa 32 52
6.Karşıyaka 32 48
7.Kardemir D.Ç. Karabükspor 33 46
8.Adanaspor A.Ş. 32 46
9.Orduspor 33 45
10.Çaykur Rizespor A.Ş. 33 44
11.Kartalspor 33 41
12.Gaziantep B.Ş. Bld.Spor 32 40
13.Kayseri Erciyesspor 33 38
14.Samsunspor 33 38
15.Giresunspor 33 37
16.Sakaryaspor A.Ş. 33 36
17.Güngören Belediyespor 33 36
18.Malatyaspor 33 29