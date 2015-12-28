70 Bin Paket Sigara Ele Geçti
Darende Jandarma Bölük Komutanlığı’nın takibi sonucu, piyasa değeri 200 bin TL olan 70 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Muş’tan İzmir’e eşya taşıyan kamyonun Darende sınırları içerisinde takibe alınması sonucu yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 70 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler S.Ö. ve N.K. yakalanarak gözaltına alınırken, Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan D-300 Devlet karayolunu kullanmak isteyen kaçakçılara Darende Jandarma Bölük Komutanlığı göz açtırmıyor.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."