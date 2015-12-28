70 Bin Paket Sigara Ele Geçti

Darende Jandarma Bölük Komutanlığı’nın takibi sonucu, piyasa değeri 200 bin TL olan 70 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muş’tan İzmir’e eşya taşıyan kamyonun Darende sınırları içerisinde takibe alınması sonucu yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 70 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler S.Ö. ve N.K. yakalanarak gözaltına alınırken, Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan D-300 Devlet karayolunu kullanmak isteyen kaçakçılara Darende Jandarma Bölük Komutanlığı göz açtırmıyor.