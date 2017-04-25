71 Tesise Hibe Desteği

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), İpard II Programı 1. Çağrı döneminde Malatya’da desteklenecek projeleri belirledi. Tarımsal işletmeler için araç, makine ve ekipman desteği, su ürünleri yetiştiriciliği, kırsal turizm yatırımı, yenilenebilir enerji üretimi, iş geliştirme ve çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi kapsamında desteklenmek üzere Malatya’da 71 tesis için toplam 50 milyon TL hibe sağlanacak.

TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun Avrupa Birliğinin 2011 yılından bu yana, aday ülkeler için oluşturduğu katılım öncesi yardım aracı kapsamında yatırımcılara farklı sektörlerde hibe sağladığını hatırlatarak, İpard I programı sürecinde 2012-2016 yılları arasında Malatya’da 277 projeye toplamda 103 milyon 439 bin TL tutarında hibe desteği sağlandığını söyledi. İpard II programının I. Çağrı döneminde destekleyeceği projeleri belirlediğini kaydeden Murat Tunç, Malatya’da 71 tesisin TKDK hibeleriyle kurulacağını bildirdi.

74 milyon TL’lik yatırım

Malatya’ya 71 tesisin kurulacağını ve yapılacak 74 milyon TL’lik yatırıma TKDK tarafından 50 milyon TL tutarında hibe sağlanacağını kaydeden İl Koordinatörü Murat Tunç, kurulacak tesislerin sektörel bazda dağılımına ilişkin de şu bilgileri verdi:

Süt hayvancılığına yönelik 4 ahır yatırımına 4.63 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Bu tesislerin yatırım tutarı 6.55 milyon TL olacak.

Et hayvancılığına yönelik 30 ahır yatırımı desteklenecek. Bu işletmelerin alacakları hibe tutarı 29 milyon olacak ve Malatya’ya 42 milyon TL’lik yatırımlar olarak katkı sağlayacak.

5 adet tavuk kümesinin yapımına destek olunacak. 6,55 milyon TL tutarındaki yatırımlar için 4.6 milyon TL hibe sağlanacak.

Kayısı sektörüne katkı sağlayacak 9,13 milyon TL tutarındaki 3 adet soğuk hava deposu yatırımı için 4.56 milyon TL hibe sağlanacak.

Bitkisel üretim yapacak olan çiftçilerin 251 bin TL tutarındaki 7 projesine 163 bin TL katkı sağlanacak.

14 arıcımıza ekipman desteği sağlanacak. Bir arıcımızın bal ve arıcılık ürünleri paketleme tesisine destek sunulacak. Toplamda 1,63 milyon TL’lik yatırımın 881 bin TL’sini TKDK karşılayacak.

2 yerel ürün işletmemizin 2.20 milyon TL’lik yatırımının 1.43 milyon TL’si TKDK tarafından hibe edilecek.

2.27 milyon TL’lik 2 adet kırsal turizm yatırımının 1.47 milyon TL’lik kısmı TKDK hibesi olacak.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak bir işletmenin 1.6 milyon TL’lik yatırımına TKDK tarafından 1.04 milyon TL hibe verilecek.

Yenilenebilir enerji üretecek olan 2 işletmenin 1.88 milyon TL tutarındaki yatırımının, 1.22 milyon TL’lik kısmı hibe edilecek.

TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, hibe desteği ile kurulacak tesislerin Malatya’ya önemli bir ekonomik katkı sağlayacak olmasının yanı sıra Malatya’da Avrupa standartlarında modern tesislerin oluşmasına katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com