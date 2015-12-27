715 Okulda Dersbaşı

Malatya’da İlköğretim Haftası açılış töreni Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu’nda düzenlendi.

Vali Ulvi Saran, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan İçen, Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü İbrahim Azcan, bazı daire müdürleri, Milli eğitim camiası, öğrenci ve veliler katıldığı İlköğretim Haftası açılış töreninde, şiirler okundu, öğrenciler mini konser sundu.

İlköğretim Haftası açılış töreninde konuşan Vali Ulvi Saran, eğitimin önemini anlatarak, “İnsan eğitimle doğmaz, eğitimle yetişir” diyerek, eğitilmiş ve bilgi üreten insanın bunları paylaşıp topluma kazandırması gerektiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, belediye olarak eğitime yaptıkları katkıları dile getirirken, geçen yıl 30 okulun bahçesini asfaltladıklarını, 16 okulun bahçesinde peyzaj düzenlemesi yaptıklarını, 40 civarında okula ise bahçe satrancı yaptıklarını söyledi. Başkan Çakır, daha sonra eğitimin önemini anlattı.

Milli Eğitim Mehmet Bulut da, 715 okulda 9 bin 500 civarında öğretmen ve 168 bin civarında öğrenciyle 2010-2011 eğitim öğretim yılına başlanıldığını bildirip, ilköğretimden mezun olan 100 öğrenciden 93’ünün liselere gittiğini, gönderilmeyenlerin çoğunluğunun kızlar olduğunu vurguladı. Bulut, kızların daha fazla eğitim almaları için de ayrıca çaba gösterdiklerini dile getirip, taşımalı eğitim için devletin yılda 8-9 milyon TL harcama yaptığını anlatıp, 62-72 ay arası çocukların okul öncesi eğitimin

Malatya’da zorunlu hale getirildiğini vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Kemal Aslan da, yeni binalarının 8 Şubat 2010 tarihinde eğitime açıldığını belirtip, eğitimin önemini anlattı.

Protokol mensupları konuşmalardan sonra, eski öğrenciler yeni öğrencilere çiçek verirken, protokol üyeleri sınıfları gezerek, sıralara oturup, öğrencilerle fotoğraf çektirdiler.