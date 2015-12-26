’72. Koğuş’a Başsavcı Çiçeği
Malatya’da sahnelenen “72.Koğuş” isimli tiyatro oyunu ilgi gördü.
Sabancı Kültür Sitesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Orhan Kemal’ın yazdığı iki perdelik “72. Koğuş ” isimli tiyatro oyunu sonunda oyunculara, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ceyhun Ceylan ile Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay tarafından çiçek buketi verildi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."