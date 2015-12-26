’72. Koğuş’a Başsavcı Çiçeği

Malatya’da sahnelenen “72.Koğuş” isimli tiyatro oyunu ilgi gördü.

Sabancı Kültür Sitesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Orhan Kemal’ın yazdığı iki perdelik “72. Koğuş ” isimli tiyatro oyunu sonunda oyunculara, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ceyhun Ceylan ile Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay tarafından çiçek buketi verildi.