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Malatya Haber -

74 Su “Sağlıksız” Çıktı

74 Su “Sağlıksız” Çıktı
  • 27.12.2015
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Malatya’da Haziran ayı içerisinde merkez, ilçe ve köylerdeki çeşmelerden alınan 123 içmesuyu numunesinden 74’üne  uygun değil raporu verildiği bildirildi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Haziran ayında Malatya’nın ilçe ve köyleri ile merkezde değişik yerlerde içme suyu numuneleri alınıp tahlil edildi. Tahlil sonucunda, 74 adet içme suyu numunesine uygun değil raporu verildiği belirtildi.

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde içme ve kullanma suyunun sağlığa uygunluk denetimini İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İçme ve kullanma sularını klorlanmasının sağlanması, sağlığa uygun şekilde tüketime sunulması ve kirliliğin ıslah edilmesi, ilgili mevzuat gereğince belediye sınırları içerisinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise il özel idaresi ve köy muhtarlıklarının sorumluluğundadır” ifadeleri yer aldı.

İŞTE O LİSTE..

Haziran ayı içerisinde incelemesi yapılan 123 içmesuyu numunesine ilişkin rapor şöyle:

Akçadag          Bahrı Beledıyesı           Uygun Değil

Akçadag          Bahrı Beledıyesı           Uygun Değil

Akçadag          Çakılpınarı       Uygun Değil

Akçadag          Çakılpınarı       Uygun Değil

Akçadag          Kayadıbı          Uygun

Akçadag          Kayadıbı          Uygun

Akçadag          Kahyalı            Uygun Değil

Akçadag          Kepez  Uygun Değil

Akçadag          Levent  Uygun Değil

Akçadag          Kozluca           Uygun Değil

Akçadag          Levent  Uygun Değil

Akçadag          Bahrı Beledıyesı           Uygun

Akçadag          Bahrı Beledıyesı           Uygun

Akçadag          Bahrı Beledıyesı           Uygun

Akçadag          Bahrı Beledıyesı           Uygun

Arapgır            Sugeçtı Uygun Değil

Arapgır            Tarhan Uygun

Arapgır            Tasdıbek          Uygun Değil

Arapgır            Sagılusagı         Uygun Değil

Arapgır            Kılıçlı   Uygun Değil

Arapgır            Kılıçlı   Uygun Değil

Arapgır            Yesılyayla        Uygun Değil

Arapgır            Arapgır Beledıyesı        Uygun Değil

Arapgır            Arapgır Beledıyesı        Uygun

Arapgır            Arapgır Beledıyesı        Uygun

Arguvan           Kuyudere         Uygun Değil

Arguvan           Kuyudere         Uygun Değil

Arguvan           Koçak Uygun Değil

Arguvan           Koçak Uygun Değil

Arguvan           Yenısu  Uygun Değil

Arguvan           Yenısu  Uygun Değil

Arguvan           Çayırlı  Uygun Değil

Arguvan           Çayırlı  Uygun

Arguvan           Karahüyük       Uygun Değil

Arguvan           Karahüyük       Uygun Değil

Battalgazı         Battalgazı Beledıyesı     Uygun

Battalgazı         Battalgazı Beledıyesı     Uygun

Battalgazı         Boran   Uygun

Battalgazı         Çolakoglu        Uygun

Battalgazı         Çolakoglu        Uygun

Battalgazı         Toygar Uygun

Darende           Irmaklı Uygun Değil

Darende           Irmaklı Uygun Değil

Darende           Hısarcık           Uygun Değil

Darende           Hısarkale         Uygun Değil

Darende           Hısarkale         Uygun Değil

Dogansehır       Sürgü Beledıyesı          Uygun

Dogansehır       Sürgü Beledıyesı          Uygun

Dogansehır       Sürgü Beledıyesı          Uygun Değil

Dogansehır       Kurucaova Beledıyesı  Uygun Değil

Hekımhan        Baskavak         Uygun Değil

Hekımhan        Igdır     Uygun Değil

Hekımhan        Ugurlu  Uygun Değil

Hekımhan        Dumlu  Uygun Değil

Hekımhan        Çanakpınar      Uygun Değil

Hekımhan        Salıcık  Uygun Değil

Hekımhan        Dumlu  Uygun Değil

Hekımhan        Salıcık  Uygun Değil

Hekımhan        Çanakpınar      Uygun Değil

Hekımhan        Bogazgören      Uygun Değil

Hekımhan        Bogazgören      Uygun Değil

Hekımhan        Çulhalı  Uygun Değil

Hekımhan        Çulhalı  Uygun

Hekımhan        Güvenç            Uygun

Kale     Kale Beledıyesı            Uygun

Kale     Ikızpınar           Uygun Değil

Kale     Erdemlı            Uygun Değil

Kale     Kıyıcak            Uygun Değil

Kuluncak         Kuluncak Beledıyesı     Uygun Değil

Kuluncak         Kuluncak Beledıyesı     Uygun

Kuluncak         Karabük          Uygun

Kuluncak         Sultanlı Uygun Değil

Kuluncak         Çayköy            Uygun Değil

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Merkez            Orduzu Beledıyesı        Uygun

Merkez            Kapıkaya         Uygun Değil

Merkez            Sevıldag           Uygun Değil

Merkez            Sevıldag           Uygun Değil

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun Değil

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Merkez            Hanımınçıftlıgı Beledıyesı          Uygun

Merkez            Uluköy Uygun Değil

Merkez            Uluköy Uygun Değil

Merkez            Uluköy Uygun Değil

Merkez            Uluköy Uygun Değil

Merkez            Uluköy Uygun Değil

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Merkez            Topsögüt Beledıyesı     Uygun

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Merkez            Malatya Beledıyesı       Uygun

Pütürge            Alıçerı  Uygun Değil

Pütürge            Korucak          Uygun Değil

Pütürge            Korucak          Uygun

Pütürge            Sorguçlu          Uygun

Pütürge            Belenköy         Uygun Değil

Pütürge            Belenköy         Uygun

Pütürge            Karakaya         Uygun Değil

Pütürge            Karakaya         Uygun

Pütürge            Aslankent         Uygun Değil

Pütürge            Aslankent         Uygun Değil

Pütürge            Mesedıbı          Uygun Değil

Pütürge            Mesedıbı          Uygun Değil

Pütürge            Esencık            Uygun Değil

Pütürge            Esencık            Uygun Değil

Yazıhan            Mısırdere         Uygun Değil

Yazıhan            Hamıdıye         Uygun Değil

Yazıhan            Erecek Uygun Değil

Yazıhan            Durucasu Beledıyesı     Uygun

Yazıhan            Ambarcık         Uygun Değil

Yazıhan            Fethıye Beledıyesı        Uygun Değil

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