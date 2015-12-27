74 Su “Sağlıksız” Çıktı
Malatya’da Haziran ayı içerisinde merkez, ilçe ve köylerdeki çeşmelerden alınan 123 içmesuyu numunesinden 74’üne uygun değil raporu verildiği bildirildi.
Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Haziran ayında Malatya’nın ilçe ve köyleri ile merkezde değişik yerlerde içme suyu numuneleri alınıp tahlil edildi. Tahlil sonucunda, 74 adet içme suyu numunesine uygun değil raporu verildiği belirtildi.
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde içme ve kullanma suyunun sağlığa uygunluk denetimini İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İçme ve kullanma sularını klorlanmasının sağlanması, sağlığa uygun şekilde tüketime sunulması ve kirliliğin ıslah edilmesi, ilgili mevzuat gereğince belediye sınırları içerisinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise il özel idaresi ve köy muhtarlıklarının sorumluluğundadır” ifadeleri yer aldı.
İŞTE O LİSTE..
Haziran ayı içerisinde incelemesi yapılan 123 içmesuyu numunesine ilişkin rapor şöyle:
Akçadag Bahrı Beledıyesı Uygun Değil
Akçadag Bahrı Beledıyesı Uygun Değil
Akçadag Çakılpınarı Uygun Değil
Akçadag Çakılpınarı Uygun Değil
Akçadag Kayadıbı Uygun
Akçadag Kayadıbı Uygun
Akçadag Kahyalı Uygun Değil
Akçadag Kepez Uygun Değil
Akçadag Levent Uygun Değil
Akçadag Kozluca Uygun Değil
Akçadag Levent Uygun Değil
Akçadag Bahrı Beledıyesı Uygun
Akçadag Bahrı Beledıyesı Uygun
Akçadag Bahrı Beledıyesı Uygun
Akçadag Bahrı Beledıyesı Uygun
Arapgır Sugeçtı Uygun Değil
Arapgır Tarhan Uygun
Arapgır Tasdıbek Uygun Değil
Arapgır Sagılusagı Uygun Değil
Arapgır Kılıçlı Uygun Değil
Arapgır Kılıçlı Uygun Değil
Arapgır Yesılyayla Uygun Değil
Arapgır Arapgır Beledıyesı Uygun Değil
Arapgır Arapgır Beledıyesı Uygun
Arapgır Arapgır Beledıyesı Uygun
Arguvan Kuyudere Uygun Değil
Arguvan Kuyudere Uygun Değil
Arguvan Koçak Uygun Değil
Arguvan Koçak Uygun Değil
Arguvan Yenısu Uygun Değil
Arguvan Yenısu Uygun Değil
Arguvan Çayırlı Uygun Değil
Arguvan Çayırlı Uygun
Arguvan Karahüyük Uygun Değil
Arguvan Karahüyük Uygun Değil
Battalgazı Battalgazı Beledıyesı Uygun
Battalgazı Battalgazı Beledıyesı Uygun
Battalgazı Boran Uygun
Battalgazı Çolakoglu Uygun
Battalgazı Çolakoglu Uygun
Battalgazı Toygar Uygun
Darende Irmaklı Uygun Değil
Darende Irmaklı Uygun Değil
Darende Hısarcık Uygun Değil
Darende Hısarkale Uygun Değil
Darende Hısarkale Uygun Değil
Dogansehır Sürgü Beledıyesı Uygun
Dogansehır Sürgü Beledıyesı Uygun
Dogansehır Sürgü Beledıyesı Uygun Değil
Dogansehır Kurucaova Beledıyesı Uygun Değil
Hekımhan Baskavak Uygun Değil
Hekımhan Igdır Uygun Değil
Hekımhan Ugurlu Uygun Değil
Hekımhan Dumlu Uygun Değil
Hekımhan Çanakpınar Uygun Değil
Hekımhan Salıcık Uygun Değil
Hekımhan Dumlu Uygun Değil
Hekımhan Salıcık Uygun Değil
Hekımhan Çanakpınar Uygun Değil
Hekımhan Bogazgören Uygun Değil
Hekımhan Bogazgören Uygun Değil
Hekımhan Çulhalı Uygun Değil
Hekımhan Çulhalı Uygun
Hekımhan Güvenç Uygun
Kale Kale Beledıyesı Uygun
Kale Ikızpınar Uygun Değil
Kale Erdemlı Uygun Değil
Kale Kıyıcak Uygun Değil
Kuluncak Kuluncak Beledıyesı Uygun Değil
Kuluncak Kuluncak Beledıyesı Uygun
Kuluncak Karabük Uygun
Kuluncak Sultanlı Uygun Değil
Kuluncak Çayköy Uygun Değil
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Merkez Orduzu Beledıyesı Uygun
Merkez Kapıkaya Uygun Değil
Merkez Sevıldag Uygun Değil
Merkez Sevıldag Uygun Değil
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun Değil
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Merkez Hanımınçıftlıgı Beledıyesı Uygun
Merkez Uluköy Uygun Değil
Merkez Uluköy Uygun Değil
Merkez Uluköy Uygun Değil
Merkez Uluköy Uygun Değil
Merkez Uluköy Uygun Değil
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Merkez Topsögüt Beledıyesı Uygun
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Merkez Malatya Beledıyesı Uygun
Pütürge Alıçerı Uygun Değil
Pütürge Korucak Uygun Değil
Pütürge Korucak Uygun
Pütürge Sorguçlu Uygun
Pütürge Belenköy Uygun Değil
Pütürge Belenköy Uygun
Pütürge Karakaya Uygun Değil
Pütürge Karakaya Uygun
Pütürge Aslankent Uygun Değil
Pütürge Aslankent Uygun Değil
Pütürge Mesedıbı Uygun Değil
Pütürge Mesedıbı Uygun Değil
Pütürge Esencık Uygun Değil
Pütürge Esencık Uygun Değil
Yazıhan Mısırdere Uygun Değil
Yazıhan Hamıdıye Uygun Değil
Yazıhan Erecek Uygun Değil
Yazıhan Durucasu Beledıyesı Uygun
Yazıhan Ambarcık Uygun Değil
Yazıhan Fethıye Beledıyesı Uygun Değil