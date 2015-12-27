74 Su “Sağlıksız” Çıktı

Malatya’da Haziran ayı içerisinde merkez, ilçe ve köylerdeki çeşmelerden alınan 123 içmesuyu numunesinden 74’üne uygun değil raporu verildiği bildirildi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Haziran ayında Malatya’nın ilçe ve köyleri ile merkezde değişik yerlerde içme suyu numuneleri alınıp tahlil edildi. Tahlil sonucunda, 74 adet içme suyu numunesine uygun değil raporu verildiği belirtildi.

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde içme ve kullanma suyunun sağlığa uygunluk denetimini İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İçme ve kullanma sularını klorlanmasının sağlanması, sağlığa uygun şekilde tüketime sunulması ve kirliliğin ıslah edilmesi, ilgili mevzuat gereğince belediye sınırları içerisinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise il özel idaresi ve köy muhtarlıklarının sorumluluğundadır” ifadeleri yer aldı.

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Haziran ayı içerisinde incelemesi yapılan 123 içmesuyu numunesine ilişkin rapor şöyle:

Akçadag Bahrı Beledıyesı Uygun Değil

Akçadag Bahrı Beledıyesı Uygun Değil

Akçadag Çakılpınarı Uygun Değil

Akçadag Çakılpınarı Uygun Değil

Akçadag Kayadıbı Uygun

Akçadag Kayadıbı Uygun

Akçadag Kahyalı Uygun Değil

Akçadag Kepez Uygun Değil

Akçadag Levent Uygun Değil

Akçadag Kozluca Uygun Değil

Akçadag Levent Uygun Değil

Akçadag Bahrı Beledıyesı Uygun

Akçadag Bahrı Beledıyesı Uygun

Akçadag Bahrı Beledıyesı Uygun

Akçadag Bahrı Beledıyesı Uygun

Arapgır Sugeçtı Uygun Değil

Arapgır Tarhan Uygun

Arapgır Tasdıbek Uygun Değil

Arapgır Sagılusagı Uygun Değil

Arapgır Kılıçlı Uygun Değil

Arapgır Kılıçlı Uygun Değil

Arapgır Yesılyayla Uygun Değil

Arapgır Arapgır Beledıyesı Uygun Değil

Arapgır Arapgır Beledıyesı Uygun

Arapgır Arapgır Beledıyesı Uygun

Arguvan Kuyudere Uygun Değil

Arguvan Kuyudere Uygun Değil

Arguvan Koçak Uygun Değil

Arguvan Koçak Uygun Değil

Arguvan Yenısu Uygun Değil

Arguvan Yenısu Uygun Değil

Arguvan Çayırlı Uygun Değil

Arguvan Çayırlı Uygun

Arguvan Karahüyük Uygun Değil

Arguvan Karahüyük Uygun Değil

Battalgazı Battalgazı Beledıyesı Uygun

Battalgazı Battalgazı Beledıyesı Uygun

Battalgazı Boran Uygun

Battalgazı Çolakoglu Uygun

Battalgazı Çolakoglu Uygun

Battalgazı Toygar Uygun

Darende Irmaklı Uygun Değil

Darende Irmaklı Uygun Değil

Darende Hısarcık Uygun Değil

Darende Hısarkale Uygun Değil

Darende Hısarkale Uygun Değil

Dogansehır Sürgü Beledıyesı Uygun

Dogansehır Sürgü Beledıyesı Uygun

Dogansehır Sürgü Beledıyesı Uygun Değil

Dogansehır Kurucaova Beledıyesı Uygun Değil

Hekımhan Baskavak Uygun Değil

Hekımhan Igdır Uygun Değil

Hekımhan Ugurlu Uygun Değil

Hekımhan Dumlu Uygun Değil

Hekımhan Çanakpınar Uygun Değil

Hekımhan Salıcık Uygun Değil

Hekımhan Dumlu Uygun Değil

Hekımhan Salıcık Uygun Değil

Hekımhan Çanakpınar Uygun Değil

Hekımhan Bogazgören Uygun Değil

Hekımhan Bogazgören Uygun Değil

Hekımhan Çulhalı Uygun Değil

Hekımhan Çulhalı Uygun

Hekımhan Güvenç Uygun

Kale Kale Beledıyesı Uygun

Kale Ikızpınar Uygun Değil

Kale Erdemlı Uygun Değil

Kale Kıyıcak Uygun Değil

Kuluncak Kuluncak Beledıyesı Uygun Değil

Kuluncak Kuluncak Beledıyesı Uygun

Kuluncak Karabük Uygun

Kuluncak Sultanlı Uygun Değil

Kuluncak Çayköy Uygun Değil

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Merkez Orduzu Beledıyesı Uygun

Merkez Kapıkaya Uygun Değil

Merkez Sevıldag Uygun Değil

Merkez Sevıldag Uygun Değil

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun Değil

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Merkez Hanımınçıftlıgı Beledıyesı Uygun

Merkez Uluköy Uygun Değil

Merkez Uluköy Uygun Değil

Merkez Uluköy Uygun Değil

Merkez Uluköy Uygun Değil

Merkez Uluköy Uygun Değil

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Merkez Topsögüt Beledıyesı Uygun

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Merkez Malatya Beledıyesı Uygun

Pütürge Alıçerı Uygun Değil

Pütürge Korucak Uygun Değil

Pütürge Korucak Uygun

Pütürge Sorguçlu Uygun

Pütürge Belenköy Uygun Değil

Pütürge Belenköy Uygun

Pütürge Karakaya Uygun Değil

Pütürge Karakaya Uygun

Pütürge Aslankent Uygun Değil

Pütürge Aslankent Uygun Değil

Pütürge Mesedıbı Uygun Değil

Pütürge Mesedıbı Uygun Değil

Pütürge Esencık Uygun Değil

Pütürge Esencık Uygun Değil

Yazıhan Mısırdere Uygun Değil

Yazıhan Hamıdıye Uygun Değil

Yazıhan Erecek Uygun Değil

Yazıhan Durucasu Beledıyesı Uygun

Yazıhan Ambarcık Uygun Değil

Yazıhan Fethıye Beledıyesı Uygun Değil