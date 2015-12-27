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Malatya Haber -

750 Kişi Sağlık Ocağına Başvurdu

750 Kişi Sağlık Ocağına Başvurdu
  • 27.12.2015
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4 gün önce başlayan ishal salgını nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 750 kişinin ilçe sağlık ocağına başvurduğu bildirildi.

Battalgazi ilçesinde, içme suyunun sık sık kesilmesi ve kanalizasyon suyunun bahçelerde sulama amaçlı kullanılması sonucu ortaya çıktığı resmi olarak açıklana ishal salgınından dolayı bugüne kadar sağlık ocağına başvuranların sayısı 750 olarak belirtildi.

İlk 2 günü göre yoğunluğun biraz daha düştüğü ifade edilirken, bunda Ramazanın ilk günü olmasını da etkili olabileceği kaydedildi.

Battalgazi Sağlık Ocağı’na de son günde ishal vakasıyla başvuranların büyük bir çoğunlukla çocukların olduğu belirtildi. Vücudunda sıvı kaybı fazla olan hastalara sağlık ocağında serum tedavisi uygulanırken, durumu normal olan hasta çocuk ve yetişkinlere ise ilaç yazılıyor.

Öte yandan Battalgazi Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan kriz merkezinin ise ishal salgını ile ilgili gelişmeleri ve ilçedeki çalışmaları yakından takip ettiği bildirildi.

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