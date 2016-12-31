“77 Cephede Mücadele Ediyoruz”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Türkiye’nin üzerine terör örgütlerini gönderen devletlerin bilindiğini belirterek, “7 değil, 77 cephede savaştığımızı, mücadele ettiğimizi de çok iyi biliyoruz” dedi. Çalık, Malatyalıların referandumda Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü bir destek vereceğine inandıklarını kaydetti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partili yöneticilerle birlikte AKP Kale İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Başkanı Hakan Kahtalı, “İnşallah nasip olursa önümüze gelecek olan bir referandum var. Ondanda bugüne kadar almış olduğumuz n oyunda daha üzerinde büyük bir destekle Sayın Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz, bu dava hareketine destek vereceğiz. Engeller çıkartmak isteyenler var, ülkenin huzurunu bozmak isteyenler var, karışıklık çıkartmak isteyenler var. Ama bizler 15 Temmuz’da nasıl bir birimize kenetlendik ve bunların oyunlarını bozup başlarına geçirdiysek, İnşallah bundan sonraki süreçlerde de ülkenin lehine ne varsa, yine birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz ve yine bunların üstesinden geleceğiz.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’da, “FETÖ olayı gerçekten bu ülkenin başına gelmiş en büyük kalkışmadır. Türkiye şuanda terörle ciddi mücadele eden duruşuyla, dış politikasıyla, onurlu bir çizgisi olan, yürüten, her zaman mazlumun yanında olan, mazlum halkların yanında yer alan bir Türkiye var, bir liderimiz var. Biz bu süreci iyi takip etmemiz lazım. Şuanda biz hem içerde bir mücadele yürütüyoruz FETÖ terörüyle, PKK terörüyle, bir yandan yine PKK –PYD uzantısı Suriye’deki mücadelemiz, DEAŞ ile olan mücadelemiz, dolayısıyla Türkiye, Sayın cumhurbaşkanımız dediği gibi, bir seferberlik döneminde geçiyoruz. Bunun iyi algılanması lazım. Biz adete bir kurtuluş savaşı mücadelesi verdiğimizin çok iyi anlatılması lazım.” İfadelerini kaydetti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, Malatyalıların her seçimde olduğu gibi referandumda da güçlü bir destek vereceğini ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin gerçekleşmesinde Malatyalıların Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında ve beraberinde yol yürüyeceğini ifade etti.

Çalık, “Birçok terör örgütüyle, birçok vesayet kurumuyla ve birçok uluslar arası güçle bu millet mücadele etti. Bu yüce milletin mücadelesi esnasında terör örgütlerinin biri bitiyor, biri baş gösteriyor. Biz bu baş gösteren terör örgütlerinin kimler tarafından kullanıldığını çok iyi biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hasta adam rolünü oynamasını isteyenler, Türkiye’nin ayağa kalkmasını istemeyenler her defasında bir terör örgütü kurarak, kurdurarak bu ülkeye müdahale etmek istiyorlar. Bu müdahaleleri Türkiye’ye yaparken, yaklaşık 40 yıldan bu yana devletin organlarına sızmış ve kalleşçe kendi içerisinde bir yapılanmaya gitmiş Fetullahcı terör örgütü başta olmak üzere PKK ona yandaş ve işbirlikçiliğini yaparak Türkiye’nin üzerindeki oyunların kuklaları olmuştur. Bu terör örgütleri Türkiye’de oyunlarını oynamaya çalışırken bunların uluslararası alandaki uzantılarının da hangi ülkeler tarafından desteklendiklerini de çok iyi biliyoruz. Biz tedbirlerimizi alıyoruz. Ama 7 değil, 77 cephede savaştığımızı, mücadele ettiğimizi de çok iyi biliyoruz. Bu mücadelemiz esnasında arkamızda milletin desteğinin olduğunu da biliyoruz.” İfadelerini kaydetti.

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