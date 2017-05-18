8 Bin 500 Mezun İçin Tören Cumartesi

43 bin 500 öğrencisi olan İnönü Üniversitesi, 2016- 2017 Akademik Yılı sonunda mezun olmayı hak eden öğrencilerine diplomalarını verecek.

20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 18.00’de İnönü Üniversitesi Stadyumunda düzenlenecek olan Mezuniyet Töreni ile yaklaşık 8 500 öğrenci mezun olacak.

Mezun öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de katılacağı ve büyük bir coşkunun yaşanacağı Mezuniyet Töreni için hazırlıkların yapıldığı İnönü Üniversitesinde ayrı bir heyecan yaşanıyor.

Tören, mezun öğrencilerin kortej yürüyüşü, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlayacak. Mezun öğrenciler adına üniversiteyi birincilikle bitiren öğrencinin konuşması, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın hitabı, protokol konuşmaları, dereceye giren mezunlara ödüllerinin verilmesi ile sürecek olan törenin sonunda “Grup Seksendört” konser verecek.

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