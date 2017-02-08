8 Maçtan 5’ini Kazandılar

Türkiye Masa Tenisi federasyonu (TMTF) tarafından Isparta’da yapılan 2. Lig 3. Etap müsabakalarına katılan Yeşilyurt Belediyespor, 8 maçtan 5’ini kazanarak, bu etabı da başarılı bir şekilde tamamladı.

16 takımın yer aldığı 2. Ligde 17 galibiyet 6 mağlubiyet ile 39 puanda yer alan Yeşil Turunculu ekip Mardin’de yapılacak olan son etap müsabakalarında maçları en az kayıpla geçerek 1.lige yükselecek 3 takım arasına girmek istiyor.

MÜSABAKALAR ÜÇ GÜN SÜRDÜ

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 2.Ligi’nin 3.etap karşılaşmaları 3-5 Şubat 2017 tarihleri arasında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Türkiye 2.Ligi 3.etabına erkeklerde ve kadınlarda 16’şar takım katıldı.

Üç gün süren 3.etap müsabakaların sonunda erkeklerde Altınordu, kadınlarda ise 1955 Batman Belediye Spor ilk sıradaki yerlerini korudular.

Türkiye 2.Ligi’nde 23.hafta sonunda erkeklerde ilk yenilgisini Isparta’da BEMTED karşısında alan Altınordu 45 puanla lider durumda bulunuyor. İzmir temsilcisini 43’er puan ve averajla KKTC ekibi Yakın Doğu Üniversitesi ile BEMTED takımları izliyor. Yeşilyurt Belediyespor ise aldığı 5 galibiyet ile zirve takibini sürdürmesini bildi.

Türkiye 2.Ligi’nde 23.hafta sonunda kadınlarda ise Isparta etabını kayıpsız geçen ve oynadığı 8 maçı da kazanan 1955 Batman Belediyespor, 43 puanla ilk sıradaki yerini korudu. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (B) takımının 41 puanla ikinci sırada yer aldığı Kadınlar Ligi’nde İstanbul Arma Spor, Fatih Spor ve Kocasinan Belediye Spor takımları 40’ar puan ve averajla üçüncü sırada yer alıyorlar.

Türkiye 2.Ligi, 19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Mardin’de yapılacak olan 4. ve son etap karşılaşmaları ile son bulacak. Türkiye 2.Ligi’nde erkeklerde ve kadınlarda ilk üç sırayı elde edecek takımlar Türkiye 1.Ligi’ne yükselme hakkı kazanacak.

BEŞİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Yeşilyurt Belediyespor, Isparta’da gerçekleştirilen yarışmalar sonucunda beşinci sırada yer aldı.

Erkeklerde sıralama şöyle:

1-Altınordu

2-Yakın Doğu Üniversitesi

3-İstanbul Bedensel Engelliler MTD

4-Çorum İhtisas GSK

5-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

6-İstanbul Beyoğlu Spor

7-Bu Piliç Spor

8-İzmir Kon-tek Spor.

Yeni Malatya Gazetesi