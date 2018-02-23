8. Film Festivali İçin Aynı İsimle Anlaşılmış

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Film Festivalinin bu yılki tarihi belli oldu. 8. Malatya Uluslararası Film Festivali (MUFF) 9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacak. 7. festivalin direktörlüğünü yapan Suat Köçer’in (aşağıdaki fotoğrafta), 8. festivalin de yöneticisi olduğu, belediye açıklamasında yer alırken, bu görevlendirmenin hangi koşullarda yapıldığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Malatya’nın tanıtımının yanı sıra ülke sinemasının gelişmesine çok büyük katkıları olan film festivalinin hazırlıklarına Büyükşehir Belediyesi tarafından şimdiden başlandı.

Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, 9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Malatya Uluslararası Film Festivali için daha coşkulu ve renkli bir program hazırlanacağı kaydedildi. Festival programı için şimdiden hazırlıklara başlandığı belirtilen açıklamada; festivalin yerliliğe yaslanan boyutunun güçlendirileceği, geçtiğimiz yıl ilk kez yapılan Malatya Film Platformu bünyesinde, bu yıl birçok yenilikler yapılacağı bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl da Festival Direktörlüğünü Suat Köçer’in yaptığı 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin; Doğu ile Batı’nın kesiştiği, kültürel ve tarihi güzellikleriyle yoğrulan Malatya’nın ruhuna uygun dopdolu bir seyirle beyazperdeyi renklendirmeye hazırlandığı kaydedildi.

Suat Köçer, Film Arası Dergisi ve Yeni Şafak Gazetesi’nde halen sinema yazarlığı yapıyor.

Bülten- malatyahaber