8 Sağlık Ocağında Diş Tedavisi

1 yıl önce diş tedavisi yapmaya başlayan Malatya’daki sağlık ocaklarına yeni cihazların alınmasıyla poliklinik seviyesinde hizmet verilmeye başlandı.

Malatya’daki Mücelli, Adafi, Sıtmapınarı, Yeşiltepe, Fırat, Çarmuzu, Çöşnük ve Kale Sağlık Ocakları’nda diş tedavisi hizmetlerinin başladığı bildirildi.

Mücelli Sağlık Ocağı Diş Hekimi Dr. Melike Kurttaş, sağlık ocaklarında 1 yıl önce başlayan diş sağlığı hizmetleri kapsamında, sadece diş çekiminin yapıldığını ancak, alınan cihazlardan sonra diş tedavisi hizmetlerinin de poliklinik seviyesinde verilmeye başlandığını bildirdi. Kurttaş, sağlık ocağına gelen vatandaşların sıra aldıktan sonra poliklinikte tedavi hizmetlerinden rahatlıkla yararlanabildiğini söyledi.

Mücelli Sağlık Ocağı Başhekimi Dr. Zeynal Kayan ise, sağlık ocaklarında vatandaşlara en iyi hizmetin verilmeye çalışıldığını söyleyerek, diş tedavisi hizmetlerinin de alınan cihazlardan sonra daha iyi bir şekilde verilmeye başladığını ifade etti.