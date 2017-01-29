8 Yaşındaki Çocuğu Kurusıkı İle Yaraladı
15 yaşındaki çocuğun kuru sıkı tabanca ile ateş açması sonucunda 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, basınç etkisi ile omzundan hafif yaralandı.
Olay, Kasap Pazarının yanındaki Mısır Çarşısı’nın girişinde meydana geldi. Sebebi bilinmeyen olayda 15 yaşındaki C.B.’nin kuru sıkı tabanca ile ateş etmesi sonucunda Suriye uyruklu 8 yaşındaki Halid Velid adlı çocuk omuz kısmında basınç etkisi ile hafif yaralandı.
Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulans ile Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 15 yaşındaki çocuk ise Emniyet Çocuk Şubesi tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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