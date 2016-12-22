800 Km. Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Çarşamba günü hafif ve orta şiddette yağan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, Malatya genelinde 70 kırsal mahallenin 1000 km uzunluğundaki yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı ile birlikte tuzlama ve temizleme çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 22 Aralık Perşembe günü akşam saatleri itibariyle kapanan yolların büyük bir bölümünü kardan temizleyerek ulaşıma açtı.

Merkezde sıkıntı yaşanmadı

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre; Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 21 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte tuzlama ve küreme çalışmalarına başlandı. Şehir merkezine karın hafif yağmasının yanı sıra yapılan tuzlama sayesinde önemli bir sıkıntı yaşanmazken, ilçelere bağlı kırsalda 70 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşıma kapanan 55 mahallenin yolu açıldı

Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale ve Kuluncak ilçelerinde ulaşıma kapanan toplam 70 kırsal mahallenin (köyün) 1000 km uzunluğundaki yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen yoğun çalışmalar sonucunda 55 mahallenin 800 km uzunluğundaki yolu ulaşıma açılırken, 15 mahallenin yaklaşık 200 km’lik yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Bugüne kadar 8000 km yol kardan temizlenerek ulaşıma açıldı

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, ilk kar yağışından bugüne kadar 554 kırsal mahalle de yaklaşık 8000 km’lik yol kardan temizlenerek ulaşıma açıldı. .

Acil hasta için yol açıldı

Gece boyunca kapanan yolları ulaşıma açmak için büyük çaba sarfeden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu arada 112 Acil Servis’e de eskortluk yaptı.

Hekimhan’ın Kurşunlu mahallesinde acil bir hasta olduğu bilgisi üzerine, Kurşunlu mahallesinde yolu kısa sürede ulaşıma açarak, 112 ambulanslarına eskortluk yapan Büyükşehir ekipleri, hastanın 112 acil ambulansla alınarak, Malatya’ya getirilmesine yardım etti.

Büyükşehir Belediye Bülteni