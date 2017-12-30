Final

Final

Örnek Resim


Arion

Arion

Malatyalife Residence

Malatya Haber -

814 Polisle Genel Denetim Yapıldı

814 Polisle Genel Denetim Yapıldı
  • 30.12.2017
  • 0

Türkiye genelinde 9’uncusu gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur” uygulaması kapsamında Malatya’da 5 bin 109 kişinin sorgusu yapıldı.

“Türkiye Güven Huzur” uygulaması kapsamında Malatya il merkez ive ilçelerde 21 sabit nokta ve 159 ekip ile birlikte toplam 814 polis görev aldı. Uygulamalar esnasında 2 tanede detektör köpek kullanıldı.

Uygulamalar esnasında toplam 5 bin 109 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheli yakalandı, 5 şüpheliye ise idari işlem gerçekleştirildi. Uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte 29 adet ise mermi elde edildi.

Uyguluma da toplam 172 adet işyeri kontrol edilirken, yasa ve yönetmenliklere göre eksiklikleri bulunan 4 işyerine idari ceza uygulandı.

Trafikte ise toplamda 598 adet araç ve sürücüsü kontrol edildi.  Kurallara uymayan 18 araç sürücüsüne toplam 9 bin 590 TL tutarında ceza kesildi, 1 araç ise trafikten men edildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."