814 Polisle Genel Denetim Yapıldı

Türkiye genelinde 9’uncusu gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur” uygulaması kapsamında Malatya’da 5 bin 109 kişinin sorgusu yapıldı.

“Türkiye Güven Huzur” uygulaması kapsamında Malatya il merkez ive ilçelerde 21 sabit nokta ve 159 ekip ile birlikte toplam 814 polis görev aldı. Uygulamalar esnasında 2 tanede detektör köpek kullanıldı.

Uygulamalar esnasında toplam 5 bin 109 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheli yakalandı, 5 şüpheliye ise idari işlem gerçekleştirildi. Uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte 29 adet ise mermi elde edildi.

Uyguluma da toplam 172 adet işyeri kontrol edilirken, yasa ve yönetmenliklere göre eksiklikleri bulunan 4 işyerine idari ceza uygulandı.

Trafikte ise toplamda 598 adet araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymayan 18 araç sürücüsüne toplam 9 bin 590 TL tutarında ceza kesildi, 1 araç ise trafikten men edildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com