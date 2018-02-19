85 İlkokula 520 Okuma Sandığı

Yeşilyurt Belediyesi eğitim hizmetleri kapsamında, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının sonlarına doğru düzenlenecek ‘Okuma Bayramı’ etkinliklerinin daha kapsamlı ve düzenli yapılması amacıyla 260 birinci sınıf şubesine sahip ilçedeki 85 ilkokula ‘Okuma Bayramı’ sandığı dağıtımına başladı. İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle geçen yıl başlatılan proje çerçevesinde toplam 520 adet ‘Okuma Bayramı’ sandığı öğrencilerle buluşmuş olacak.

‘OKUMA BAYRAMI SANDIĞI’ PROJESİYLE İLKOKULLARA SANDIKLAR DAĞITILIYOR

Yeşilyurt Belediyesinin destekleri, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla geçen yıl başlatılan ‘Okuma Bayramı’ sandığı projesi bu yılda devam ediyor.

SANDIKLARDA ETKİNLİKLERDE KULLANILACAK MALZEMELER VE KİTAPLAR YER ALIYOR

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının sonlarına doğru düzenlenecek ‘Okuma Bayramı’ etkinliklerinin daha kapsamlı ve düzenli yapılması amacıyla dağıtılacak ‘Okuma Bayramı’ sandıklarında ilk okuma kitapları, süsleme malzemeleri, etkinliklere davet mektupları ve çeşitli hediyeler yer alıyor.

Mehmet Emin Bitlis İlkokulunda düzenlenen ‘Okuma Bayramı Sandıkları’ projesi dağıtım törenine; AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve İlkokul Müdürleri katıldı.

“EĞİTİME CİDDİ YATIRIM YAPIYORUZ”

Yeşilyurt’ta ki 85 ilkokulda bulunan 260 birinci sınıf şubesine geçen yılla birlikte toplamda 520 adet ‘Okuma Bayramı’ sandığını dağıtacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçede ki eğitim kalitesinin daha iyi bir düzeye ulaşması için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde önemli projelerin altına imza attıklarını söyledi.

Öğrencilerin vatana, millete ve mukaddesatlarına bağlı faydalı bireyler olarak yetişmeleri için bütün imkânları seferber ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Polat, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizdeki eğitim hizmetlerine çok fazla önem verdik. Gerek Kaymakamlığımız gerekse İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla ortaklaşa düzenlediğimiz eğitim hizmetleriyle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ‘Yeşilyurt Kitap Yurdu’ projemizle 110 yazarımız ve 110 bin kitabı öğrencilerimizle buluşturuyoruz. ‘Bir Gülücük Yeter’ projemizle ilkokul birinci sınıflara dört yılda toplam 24 bin 500 adet satranç takımı dağıtımı yaptık. Anadolu Kitap Fuarı kapsamında öğrencilerimizin istedikleri kitabı daha rahat alabilmeleri amacıyla ‘Kitap Çeki’ projesini hayata geçirdik, bu yılda devam ettireceğiz. Öğrencilerimizi Çanakkale ve Kudüs başta olmak üzere dini ve tarihi kentlerimize inceleme gezilerine götürüyoruz, yarışmalar ve paneller düzenliyoruz. Biz eğer geleceğimiz teminat altına almak istiyorsak bunun başlangıcı ilkokullardır. Vatanını ve milletini seven, vatanı için aklını ve zekâsını ortaya koyacak çocuklar yetiştirmek için eğitim hizmetlerini ilkokul düzeyinde yaygınlaştırmamız gerekiyor. Sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerimizin daha fazla kesime ulaştırmak için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli çalışıyoruz. Geçen yıl İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle başlattığımız ‘Okuma Bayramı Sandıkları’ projemize bu yılda devam ediyoruz ve geçen yılla birlikte toplamda 520 adet Okuma Bayramı Sandıklarını ilçemizdeki 85 İlkokulumuza hediye edeceğiz. Okuma bayramlarının daha düzenli, kapsamlı, planlı ve güzel şartlarda olması adına bu projeyi uyguluyoruz, hayırlı olsun” dedi.

“BU YATIRIMLARIN GELECEKTE ÇOK GÜZEL MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIZ”

Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar ise eğitimde emeğin en net karşılığının birinci sınıflarda alındığını ifade ederek başladığı konuşmasında; “İlkokullarda bu emeği veren okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz bu karşılığı en iyi şekilde alabiliyorlar. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu gerçeğinden yola çıkarak ilçemizde eğitim hizmetlerinin yaygınlaşması adına ciddi hizmetlerde bulunan İlçe Belediyemize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu yatırımların gelecekte çok güzel meyvelerini alacağımıza inanıyorum. Okuma bayramı sandıklarının da öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“KİTAP OKUYAN ÇOCUK SAYISINI ARTIRIRSAK GELECEK NESİLLERİMİZE HÂYIRLI İŞLER YAPMIŞ OLURUZ”

AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin’de, ‘Okuma Bayramı Sandıkları’ projesinin her açıdan anlamlı ve kıymetli olduğunu ifade ederken, projeyi ortaklaşa yürüten İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkürlerini sundu.

Çocukların vatanına, milletine, bayrağına sevdalı, ülkesi ve milleti için faydalı bireyler olarak yetişmeleri için bütün imkânların seferber edildiğini hatırlatan Milletvekili Şahin “ Çocuklarımıza erken yaşlarda toplumsal değerlere bağlı kalmayı öğretmek, ortak değerlere sahip çıkan, toplumdaki saygı ve sevgi kurallarını öğrenip güzel bir hayat yaşamaları hepimizi yakından ilgilendirmektedir. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklar edinmeden doğru, güzel ve ülkeye faydalı bireyler olarak yetişmeleri için Okuma Bayramı Sandığı projeleri gibi çalışmaların önemi büyüktür. Kitap okuyan çocuk sayısını artırırsak gelecek nesillerimize hâyırlı işler yapmış oluruz. Okullardaki kütüphanelerin daha zengin hale getirilmesi, okuma alanlarının artırılması gerekmektedir. Çocuklarımızın özellikle interneti doğru kullanmaları, zararlı ve yanlış sitelere girip hayatlarını karartmamaları içinde velilerimize ve öğretmenlerimize çok büyük görevler düşmektedir. Genç beyinlerimizi erken yaşlarda kaybetmemek için sosyal medya ve internet kullanımını kontrol altına almalıyız, hepimiz üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Özellikle öğretmenlerimiz bu konuda ciddi emek sarf ediyorlar, ülkemizde yetişmiş nice bilim adamı, doktor veya diğer alanlarda isminden söz ettiren birçok değerli insanın yetişmesinde gizli kahraman olarak gördüğümüz öğretmenlerin rolü büyüktür. Allah hepinizden razı olsun. Yeşilyurt’ ta da Belediye Başkanımızın eğitim ve kültürel hizmetlerini takdirle karşılıyorum ve sürekli takip ediyorum. Malatya’nın batı tarafında olduğu için gelişime ve göç almaya müsait konumdaki Yeşilyurt İlçemizdeki nüfus artışı nedeniyle tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetleri artırmak adına gece gündüz demeden çalışan, herkesin derdini kendi derdi gibi gören bir Belediye Başkanına sahip olmak bizim için önemli bir kazanımdır. Alt ve üst yapı hizmetlerinin haricinde sosyal, kültürel, çevresel ve eğitim hizmetlerini başarılı bir şekilde halka ulaştıran bir Yeşilyurt Belediyesi var.” dedi.

Konuşmaların ardından İlkokul Müdürlerine ‘Okuma Bayramı’ sandıkları takdim edildi.

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