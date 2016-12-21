86 Bin 108 Paket Sigara Ele Geçirildi

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Emmiyet tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Bir kamyonda yapılan aramada çeşitli markalarda toplam 86 bin 108 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş, konuyla ilgili 3 şahıs hakkında 5607 SKM gümrük kaçağı sigara suçundan yasal işlem yapılmıştır. ” ifadelerine yer verildi.

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