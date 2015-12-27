88 Saat Eğitim Gördüler

Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğü atölyesinde çalışan personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılıp, başarılı olanlara düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Hacı Hasan Kavuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen ve 4 ay süren seminerde; iş sağlığı, iş hayatı, iletişim, meslek etiği ve çevreyi koruma konularında 64 personele toplam 88 saat eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Şube Müdürlüğünde düzenlenen sertifika törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arif Emecen, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Uçak, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Memduh Büyükkaya, Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Derviş Yoldaş ile Makine İkmal Şube Müdürlüğü atölye çalışanları katıldı.

Sertifika töreni sırasında bir konuşma yapan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Uçak, iş sağlığının birinci ve en önemli kuralının eğitim olduğunu belirterek, düzenlenen seminerde eğitim alarak başarılı olan 64 personele sertifika verdiklerini söyledi.

Eğitim seminerinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı konuşmada temel amaçlarının Malatya’ya en güzel hizmeti sunmak olduğunu söyledi. Başkan Çakır, “Hizmet içi eğitim seminerleri gerçekten çok önemli, buradaki konuları da arkadaşlarımız çok güzel seçmişler. Burada bir ekip ruhu, bir takım ruhu oluşturulmuş. Bu da bizlere son derece mutluluk veriyor. Elimizde bulunan mevcut kaynağı sağlıklı bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bunun için yapmış olduğumuz işe büyük önem vermemiz gerekir. Buradaki başarı sahadaki çalışmalara yansımaktadır. Bu başarının daha ileri noktalara gideceğine inanıyorum. Başarılarınızdan dolayı sizleri kutluyor, sertifikalarınızın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğitim programında başarılı olan 64 personele sertifikaları teslim edildi.