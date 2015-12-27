9 Ayda 13 Cinayet

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ahmet Pehlivan, 2009 yılında 8 cinayet olayının meydana geldiğini, 2010 yılı içerisinde de şuana kadar 13 cinayet olayının meydana geldiği söyledi.

Pehlivan, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yaptığı basın toplantısında, “2009 yılı içerisinde Malatya İl Merkezi’nde toplam 8 adet cinayet olayı meydana gelmiş, bu olaylarda toplam 12 şahıs hayatını kaybetmiştir. Olaya karıştıkları tespit edilen 11 failden 10’u tutuklanarak ilimiz cezaevine teslim edilmiş, 1 fail ise halen aranmaktadır. Bu olaylardan 3 tanesi av tüfeği, 3 tanesi tabanca ve 2 tanesi bıçakla işlenmiştir. 01.01.2010 tarihi itibariyle Malatya İl Merkezi’nde toplam 13 adet cinayet olayı meydana gelmiş, bu olaylarda 13 şahıs hayatını kaybetmiştir. Bu olaylara karıştıkları tespit edilen toplam 24 şahıs tutuklanarak ilimiz cezaevine teslim edilmiştir. Bu olaylardan 2 tanesi tabanca, 1 tanesi tüfek, 7 tanesi bıçak ile 2 tanesi darp ve 1 tanesi ise boğulmak suretiyle işlenmiştir” dedi.

Öte yandan 28 Eylül’de Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana gelen cinayet olayı hakkında da bilgiler veren Pehlivan, “28 Eylül’de Çavuşoğlu Mahallesi Necatibey İlköğretim Okulu yanında maktül Ünal Aladağ’ın (27) av tüfeği ile vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların olay yerinden 02 HL 450 plakalı araç ile kaçtıkları tespit edilmesi üzerine yapılan sıcak takip ve kapsamlı çalışmalar neticesinde bahse konu araç ile Ö.B (21) ve G.B (19) isimli şahıslar olayda kullanmış oldukları 1 adet av tüfeği ile birlikte Yazıhan İlçesi Durucasu Beldesi Değirmendere mevkiinde yapılan operasyon neticesinde yakalanmışlardır. Yine olaya karışan M.A.A (21) ise il merkezinde yakalanmıştır. Yapılan inceleme ve araştırmada olayın her iki taraf arasında aynı gün içerisinde meydana gelen kavga ve küfürleşme dolayısıyla meydana geldiği tespit edilmiştir. Yakalanan her 3 şüpheli 29 Eylül günü adli merciler önüne çıkartılmıştır.

Şüphelilerden Ö.B ve G.B tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, diğer şüpheli M.A.A ise adli kontrol sonrası serbest bırakılmıştır” diye konuştu.