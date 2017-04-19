9 İlçede Konser Verecekler

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından dokuz ilçede “Türk Halk Müziği Konseri” verilecek. İnönü Üniversitesi ve ilçe belediyeleriyle ortaklaşa düzenlenen konserlerin ilki Akçadağ ilçesinde yapıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu konsere İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünal İmik, Koro Şefi Dr. Sinan Haşhaş, akademisyenler, öğrenciler, vatandaşlar katıldı.

Konser öncesi bir konuşma yapan Doç. Dr. Ünal İmik, konser programı kapsamında ilk önce Akçadağ’a gelmeye karar verdiklerini dile getirerek, “İlçelerdeki halkımıza ulaşmak istedik. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve ilçe belediye başkanlarımız toplantı yaparak böyle bir karar aldılar. Malatya’nın tüm ilçelerine gitmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İmik, Akçadağ’da düzenlenen konsere güzel bir ilginin olduğuna değinerek, “Kadınların ağırlıkta olduğu bir kitle vardı. Bu da bizi çok memnun etti. Onlara ulaşmak bizler için önemliydi. Burada Akçadağ Belediyesine ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konserin sonunda Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, Koro Şefi Dr. Sinan Haşhaş’a plaket takdim etti.

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