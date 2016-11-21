9 Jandarmaya FETÖ’den Tutuklama

Malatya’da FETÖ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 9 rütbeli jandarma personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üyeliği, mensubiyeti, iltisaki veya irtibatı olanlara yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11’i jandarma personeli 1’i polis olmak üzere toplam 12 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 12 şüpheliden 9 rütbeli jandarma personeli hakkında tutuklama kararı verildi. Sulh Ceza Hakimliği 1 polis ile 2 askeri personel ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan 9 jandarma personeli geniş güvenlik önlemleri altında Malatya Cezaevi’ne gönderildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com