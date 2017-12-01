Final

Final

Örnek Resim


Arion

Arion

Malatya Haber -

9 Kırsal Mahalleye Su ve Kanalizasyon Şebekesi

9 Kırsal Mahalleye Su ve Kanalizasyon Şebekesi
  • 01.12.2017
  • 0

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü maliyeti 3,5 milyon TL olan 7 mahallede 22 kilometrelik kanalizasyon ve 2 mahallede 11 kilometrelik içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamladı.

Malatya’nın merkez ve ilçelerinde içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için hummalı çalışmalar gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü başlattığı çalışmaları tamamlamaya devam ediyor. 3,5 yıldır yaptıkları çalışmalarda her bölgeye hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “ Malatya’nın modern bir şehir olması için öncelikle altyapı ağını sağlamlaştırıyoruz. Kurulduğumuz günden itibaren Malatya’nın tamamında çalışmalar yapmak içi projeler hazırlayıp hayata geçiriyoruz. Malatya merkezde yaptığımız çalışmaların yanı sıra ilçelerde de yatırımlar yaparak kimi zaman altyapıyı yeniden inşa ediyor kimi zaman altyapıyı onarıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında; Darende İlçesi; Günerli, Nurkuyusu, Ağılyazı, Hisarcık, Yenipınar Mahallelerinde, Doğanşehir İlçesi; Erkenek (Karadere) Mahallesi’nde, Battalgazi İlçesi; Hisartepe Mahallesi’nde 22 kilometre kanalizasyon altyapısı ve Akçadağ İlçesi Dedeköy Mahallesi ve Yazıhan İlçesi Çivril Mahallesi’nde 11 kilometre içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamladık. Toplam maliyeti 3,5 milyon TL olan 33 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştirdik. Malatya merkez ve ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte çalışma şartları zorlaşan ve buna rağmen özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Bülten

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."