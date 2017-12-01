9 Kırsal Mahalleye Su ve Kanalizasyon Şebekesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü maliyeti 3,5 milyon TL olan 7 mahallede 22 kilometrelik kanalizasyon ve 2 mahallede 11 kilometrelik içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamladı.

Malatya’nın merkez ve ilçelerinde içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için hummalı çalışmalar gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü başlattığı çalışmaları tamamlamaya devam ediyor. 3,5 yıldır yaptıkları çalışmalarda her bölgeye hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “ Malatya’nın modern bir şehir olması için öncelikle altyapı ağını sağlamlaştırıyoruz. Kurulduğumuz günden itibaren Malatya’nın tamamında çalışmalar yapmak içi projeler hazırlayıp hayata geçiriyoruz. Malatya merkezde yaptığımız çalışmaların yanı sıra ilçelerde de yatırımlar yaparak kimi zaman altyapıyı yeniden inşa ediyor kimi zaman altyapıyı onarıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında; Darende İlçesi; Günerli, Nurkuyusu, Ağılyazı, Hisarcık, Yenipınar Mahallelerinde, Doğanşehir İlçesi; Erkenek (Karadere) Mahallesi’nde, Battalgazi İlçesi; Hisartepe Mahallesi’nde 22 kilometre kanalizasyon altyapısı ve Akçadağ İlçesi Dedeköy Mahallesi ve Yazıhan İlçesi Çivril Mahallesi’nde 11 kilometre içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamladık. Toplam maliyeti 3,5 milyon TL olan 33 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştirdik. Malatya merkez ve ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte çalışma şartları zorlaşan ve buna rağmen özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

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