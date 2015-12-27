9 Kişi Zehirlendi

Malatya’da üç ayrı yerde meydana gelen soba ve şofben zehirlenmesi olayından 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre soba zehirlenmesi olayı, Merkez Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen, R.B (31), eşi S.B (29) ve çocukları M.B (6), G.B. ( 4) ve K.B (8) Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. R.B polise verdiği ifadede, gece yatmadan önce sönmesin diye sobaya kömür attıklarını daha sonra ise rahatsızlanmaları nedeniyle hastaneye ambulansa getirildiklerini söyledi. Hastanede tedavi altına alınan ailenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde de, 18 yaşındaki F.C. adlı genç kız, sabah saatlerinde sobadan sızan gazdan zehirlendi ve Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu arada, Merkez Göztepe Mahallesi’nde şofben gazından zehirlenen M.U. ( 59) ve eşi C.U (53) ile çocukları S.U (21) Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Ailenin fertlerinin tedavilerinin ardından taburcu edildikleri kaydedildi.