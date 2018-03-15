“9 Maçta 10 Puan Toplarız”

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, Trabzonspor’un vereceği mesafeleri iyi değerlendirirlerse deplasmandan galibiyetle ayrılabileceklerini söyledi.

Yıldırım, Fenerbahçe karşısında iyi bir futbol oynadıklarını ifade ederek, “İyi mücadele ettik, Fenerbahçe’ye karşı çok baskılı oynadık. Maalesef mağlup olduk. Direkten dönen top gol olsa, ofsayt olmasa çok farklı bir maç olabilirdi. Çok rahatlıkla kazanabilirdik. Maalesef futbolda böyle şansızlıklar olabiliyor. Sonuçta Fenerbahçe’de şampiyonluğa oynayan bir takım ama bize karşı korktuklarını düşünüyorum. Malatyaspor’a karşı böyle kapanıyorlarsa, demek ki bizim iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Takım olarak daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Kendi performansıyla ve gelecek hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Yıldırım, şunları söyledi: “Öncelikle Malatya’da çok mutluyum. Kendi seviyemi yakaladım ve bunun üzerine de koymaya çalışıyorum. Çok şükür hocamda bana güveniyor. Yönetimimizde güveniyor. Güzel bir sezon geçiriyorum. İnşallah uzun sürelerde Malatya’da kalmayı düşünüyorum. İnşallah sezonu sonu yine oturup, sözleşmeye imza atıp, Malatya’da kalmak istiyorum. Çünkü ilk başta mutlu olduğunuz yerde oynamanız lazım. Mutlu olduğunuz yerde oynarsanız, üzerine koyarsınız ve başarılarda gelir. Bu sezonu Malatyaspor açısından geçiş sezonu olarak değerlendiriyorum. Bu sezonu atlattık gibi duruyor. Ama sezonu daha iyi yerde de bitirebiliriz. Bu sezonu atlattıktan sonra gelecek sezon Malatya’nın daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Daha iyi bir takım oluruz. Yeni gelen takım arkadaşlarımızı da daha iyi tanımış oluruz. Bu anlamda gelecek sezonun çok daha iyi olacağını düşünüyorum.”

Yıldırım, ligde kalan 9 haftalık bölümde maksimum puanları almaya çalışacaklarını ifade ederek, “Ligde 9 maçlık periyotta en kötü 10 puan alabiliriz diye düşünüyorum. Ligi 44 puanda bitirebiliriz. Bu puanın daha da fazlası olabilir. Bunu önümüzdeki süreç gösterecek. Bu süreç Trabzonspor maçıyla başlıyor. Bu maçı iyi bir şekilde atlatırsak, Avrupa şansımız az görünse de, ona doğru da bir adım atmış oluruz” dedi.

Ligin 26.haftasında deplasmanda Trabzonspor ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarına dikkat çeken Yıldırım, “Fenerbahçe’ye karşı oynadığımız futbolu Trabzonspor’a karşı da oynarsak maçı çok rahatlıkla kazanabiliriz. Trabzonspor, Fenerbahçe gibi derli toplu, kompakt şekilde oynamıyor. Rakibe daha çok mesafeler veriyor. Bizde o mesafeleri değerlendirirsek kazanabiliriz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi