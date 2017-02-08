9 Mahallede Alt Yapı Yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içmesuyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 2.9 milyonluk yatırımla 9 Mahallemiz modern kanalizasyon ve içmesuyu alt yapısına kavuşuyor.

Dr. Özdemir: 31,7 km’lik Modern İçmesuyu ve Kanalizasyon Altyapı Yatırımı Yapılacak

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Malatya genelinde daha kaliteli bir altyapı için çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek 9 Mahallenin sağlam altyapıya kavuşacağını söyledi. Dr. Özdemir, “Kuruluşumuzdan itibaren yapmış olduğumuz yatırımların tamamını Malatya’mızın 50 yılını planlayarak, ilerleyen yıllarda artan nüfus ile birlikte su kullanımının her geçen gün artması ve iklim değişikliği gibi nedenlerin oluşturacağı sıkıntıların önüne geçmek adına inşa ediyoruz. Bu kapsamda Darende’nin Günerli, Nurkuyusu, Ağılyazı, Hisarcık, Yenipınar; Yazıhan’nın Çivril; Doğanşehir’in Erkenek; Battalgazi’nin Hisartepe mahallelerine 21,5 km’lik kanalizasyon hattının yanı sıra Akçadağ’ın Dedeköy ve Yazıhan’ın Çivril Mahallelerine de 10,2 km’lik içmesuyu altyapı projesini tamamlayarak ihalesini gerçekleştirdik. Nisan ayı itibariyle, toplam maliyeti 2.9 milyon TL tutarında 31,7 km’lik altyapıyla beraber, birer adet 20 ve 30 tonluk içmesuyu deposu, 506 adet muayene bacası ve 277 adet parsel bacası çalışmalarına başlayacağız. 9 Mahallemiz modern bir altyapıya kavuşmuş olacak. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

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