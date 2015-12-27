9 Milyon Ek Kaynak Ayrıldı..

Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki hayvancılık projelerine 9 milyon TL ek kaynak ayrıldığı bildirildi.

AKP Malatya Milletvekili Fuat Ölmeztoprak, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, DAP kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinde, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak etçi ve kombine ırklarla hayvancılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla ilk etapta bu iller için ayrılan yaklaşık 20 milyon TL ödeneğe ilave olarak 9

milyon TL daha ek kaynak sağlanarak 16 ilde yedeğe alınan bazı projelerinde bu yıl uygulamaya konulabileceğini belirtti.

Ölmeztoprak, Hükümetin hayvancılık sektörüne verdiği bu destekler Malatya ve Doğu Anadolu Bölgesi halkı için çok şeyler ifade ediyor.Bu projeler sayesinde bölgenin milli gelirden alacağı pay ve refah düzeyi daha yüksek seviyelere çıkacak. Cumhuriyet tarihinde hayvancılık ve tarım için böyle bir hibe ve destek bugüne kadar verilmedi.Bunu Doğu Anadolu Bölgesi’nin ve Malatya’nın iyi kullanmasını diliyoruz.Hayvancılık sektöründe dünyayla rekabet edilmesi için olmazsa olmazı olan yatırımın doğru yerde yapılmasıdır. Yatırım doğru yerde yapılırsa rekabet şansı gelişecektir. Ülkemizde hayvancılık için en uygun bölge Doğu Anadolu Bölgesi. Çünkü çayır ve meraların tamamına yakını Doğu Anadolu Bölgesinde. Yine hayvancılık için en uygun iklim de bu bölgede. Bunlar ciddi teşvikler, bölgeye faydası kesinlikle olacak. Malatya ovası bu ve benzeri yatırımlarla daha da gelişecektir” dedi.