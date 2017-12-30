Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, belediye olarak katılımcı, sosyal, kültürel, çevre dostu ve hizmet belediyeciliği alanında Türkiye’de rol model olacak hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada bir değerlendirmede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi belediyesi olarak belediyeciliğin 5 temel esaslarından olan katılımcı, sosyal, kültürel, çevre dostu ve hizmet belediyeciliği alanında önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek, çalışanlara teşekkür etti.

Başkan Gürkan, Türkiye’de rol model hizmetlere imza attıklarını kaydederek, “Bugün Park Bahçeler Müdürlüğümüzün organize etmiş olduğu Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında belediyemizde çalışan arkadaşlarımız bugün itibariyle ilişiğini kesecekler. Bu nedenle hem onlara bir veda hem de sizlerle bir araya gelme anlamında böyle bir yemek tertip etmişler. Park Bahçeler Müdürlüğümüz hakikaten bu son zamanlarda bir gurup dinamiği içerisinde Battalgazi ailesinin birer mensubu olduklarının idraki ile yoğun bir çalışma içerisindeler. Battalgazi Belediyesi olarak bizlere toplam 39 Park devredilmişti. Bunun üzerine büyük parklar hariç 51 park yaparak 90 parkımız olmuş. Bunun içinde İspendere gibi büyük devasa parklar, Çınar Park gibi, Yeşil Kuşak gibi parklarımızı bu sayıya dahil etmiyoruz. Bu da Battalgazi Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğümüzün gayet uyumlu, düzenli, birbirlerini severek ve destekleyerek bir kurum dinamizmi ile çalıştığının en güzel göstergesidir. Aslan yatağından belli olur derler. Bugün Park Bahçeler Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Temiz, tertipli, düzenli, sevecenlikle bakan gözler gördüm. Aidiyet olgusunu çalışanlarda tezahür ettiğini gördüm. Başta müdürümüze ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Biz Battalgazi Belediyesi olarak bir aileyiz. Türkiye’ye rol model olan ve Türkiye’nin önünde giden işler yapıyoruz. Bunu tüm alanlarda yapıyoruz. Birimler tatlı bir rekabet içerisinde. Türkiye’ye örnek olacak işleri yapmanın gayreti ve çabası içindeler. Bugün Yeşil Kuşak Projesi Türkiye’ye örnek olacak bir projedir. Yine Kültür Müdürlüğümüzün yaptığı ‘Mahallelilik Projesi’ aynı şekilde Türkiye’nin önünde ve Türkiye’ye rol model olacak bir projedir. Yine yaptığımız binaların çok kısa zamanda yapılıp bitirilmesi, Türkiye’de ki tüm belediye binaları içinde en güzel ve en güzide belediye binası olması da bunun bir göstergesidir. Tarihi eserlere sahip çıkılması, türbelerin, künbetlerin, Kervansarayların, camilerin ayağa kaldırılması, hamamların restorasyonu, kışlaların ayağa kaldırılması, öte taraftan Asfalt Plentimizde binlerce kilometre asfalt dökülmesi, belediyemizin tüm çalışanlarının birbirleriyle tatlı rekabet içerisinde Türkiye’ye rol model olan hizmetlerin yapılması noktasında gösterilen çabalardan dolayı tüm birimlerimizde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bugün itibariyle buradan ayrılmak durumunda olan Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında belediyemizde çalışan arkadaşlarımız var. Onların problemlerini biliyorum. Onlarla ilgili daire müdürlemizin aktardıkları hadiseleri de biliyorum. Ama şu anda belediye olarak bir nekahet dönemindeyiz. Kanun Hükmünde Kararname’nin yayınlanmasının ardından bu nekahet dönemi oluştu. Bir belirsizlik oluştu. O süreci bir tamamlayalım, buradaki arkadaşlarımıza da inşallah yeni bir proje çerçevesinde ki İş Kurumu ile ilgili bunu değerlendiririz. Yada başka bir ajans projesi çerçevesinde düzenleyip tekrar istihdam edilmesi noktasında gerekli gayret ve çabayı da göstereceğiz” dedi.

Bülten