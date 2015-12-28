91 Mezunu Üniversiteli Oldu

Beydağı Abdulkadir Eriş Anadolu Lisesi üniversitelerin dört yıl ve üstü öğrenim veren bölümlerine Malatya’da en fazla öğrenci yerleştiren lise oldu.

2005-2006 eğitim öğretim döneminde kurulan Malatya Beydağı Abdulkadir Eriş Anadolu Lisesi çeşitli Üniversitelere gönderdiği 91 öğrenci ile Malatya’da bu alanda birinci sıraya yerleşti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beydağı Abdulkadir Eriş Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Fındık, okulun bu başarısının arkasında takım ruhunun ve özverili çalışmanın yattığını ifade etti.

Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı İrfan Demir ve öğrenci velileri ile birlikte kameraların karşısına geçen Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Fındık, “Okulumuz her yıl başarısını arttırarak Malatya’nın tercih edilen okulları arasına girmiştir. Okulumuzun bu başarısında huzurlu ve güvenli bir eğitim öğretim ortamı, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları, velilerimizin, okula destekleri, okul paydaşlarının birbirleri ile olan iletişimi ve takım ruhu etkili olmuştur” diye konuştu.

Başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Fındık, “TEOG sınav sonuçlarına göre okulumuzu tercih ederek yerleşen öğrencilerin yüzdelik diliminde de bir artış oldu. Okulumuzun başarısının devamı konusunda Okul Aile Birliği ve veliler olarak okulumuza her zaman destek vereceğiz” şeklinde konuştu.