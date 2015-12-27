“950 Saatte Dil Öğreniyorlar”

İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Türkçe Hazırlık Sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan “Türk Dili Dünya Dili” etkinliğinin 4’üncüsü düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Özdemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Türköz, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cafer Mum, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılısında konuşan Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Doç. Dr. İlhan Erdem şunları kaydetti: “Üniversitemiz ilk olarak 2010 yılında yabancı öğrenci kabul etmiştir. İlk yıl 44 öğrenci çeşitli bölümlere kaydolmuşken 2013 yılında bu sayı 188’e çıkmıştır. Kaydolan öğrenciler, önce seviye tespit sınavına tabi tutulmakta yeterli olanlar fakültelere yönlendirilirken Türkçe eğitimi ihtiyacı olanlar TÖMER’de Türkiye Türkçesi öğrenmektedirler. TÖMER’de Türkçe eğitimi Avrupa Dil Pasaportu standartlarına uygun bir şekilde 950 saat üzerinden yürütülmektedir. 2011 yılında kurulan TÖMER, her yıl öğrenci sayısını artırmaktadır. 8 öğrenciyle eğitime başlayan TÖMER, bugün 90 öğrenci kapasitesine ulaşmıştır. Ayrıca yılın her döneminde 12 ay boyunca öğrenci kabul edecek durumda olup 40 farklı ülkeden öğrenciye hitap etmektedir.”

Yabancı öğrenciler adına konuşma yapan Afganistanlı Habibullah Şefi, gördükleri eğitimden ve Malatya’da bulunmaktan son derece memnun olduklarını dile getirerek kısa sürede Türkçe öğrenmelerine vesile olan hocalarına teşekkür etti.

Daha sonra değişik ülkelerden gelen öğrenciler, Mevlana, Orhan Şaik Gökyay, Necip Fazıl, Yunus Emre şiirlerini okuduktan sonra, Atatürk’ten özlü sözleri dile getirdiler.

Mini konserin de verildiği etkinlik, “Hasta Ziyareti” adlı skeç ve yabancı öğrencilerin toplu bir şekilde söylediği “Hayat Bayram Olsa” adlı şarkı ile son buldu.