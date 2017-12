“950 Sokakta Çalışmaları Tamamladık”

Battalgazi Belediyesi tarafından Fırat Mahallesi’nde bordür ve kilit taş çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehir merkezinde bulunan 950 sokakta çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Fırat Mahallesi’nde sürdürülen bordür ve kilit taş çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi tarafından asfalt, kilit taş ve bordür çalışmalarının ilçenin muhtelif bölgelerinde devam ettiğini belirterek, “Malatya’nın 2 bin 900’den fazla sokağının hemen hemen her köşesinde Fen İşleri, Park Bahçeler ve diğer birimlerimiz yoğun bir çalışma içerisinde. Fen İşlerimizin şu an fiilen başlayıp bitirdiği sadece şehir merkezinde, daha sonra köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimiz hariç 950 sokakta bu çalışmalar yapılıp bitirilmiştir. Şu anda da Fırat Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor. Netice itibariyle Malatya’nın daha çağdaş ve modern anlamda, Battalgazi’nin daha yaşanabilir bir ilçe olması noktasında, hem alt yapı çalışmaları anlamında ki bunlar yoldur, bordür çalışmalarıdır, kilit taşı, asfalt çalışmaları olsun, diğer taraftan da çevrenin güzelleştirilmesi çalışmalarında, şehir mobilyaları açısından olsun, diğer taraftan cep parkları, mahalle parkları, mahalle sosyal tesisleri, Muhtar Evleri ile birlikte genel anlamda Malatya’nın her noktasında ve köşesinde Battalgazi Belediyesi’nin çalışma nişanesini bizzat gezip gördüğümüzde bunu görmek mümkündür. Bu da Battalgazi Belediyesi’nin diğer sosyal, kültürel ve yeşili koruma ve katılımcı belediyeciliğin yanında hizmet belediyeciliğinin de en önde giden belediye olduğunun bir göstergesidir. Bize Alt Yapı ve Koordinasyon Merkezi tarafından teslim edilen sokaklar en kısa zamanda hemen yapılıp bitirilmektedir. Yani vatandaşımızda bizimle ilgili herhangi bir şikayet vuku bulmamıştır. Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’nde yani elektrik, su, kanalizasyon ve Telekom tarafından teslim edildiği takdirde biz hemen oranın en kısa zamanda yapılması noktasında gerekli müellif firmalarımız olsun, kendi teknik ekibimiz olsun gerekli çalışmalar yapılıyor. Bugünde Fırat Mahallemizdeki sokaklarımızda bir tarafta kilit taş çalışması, bir taraftan bordür çalışması, diğer tarafta da asfalt çalışmaları sürdürülüyor. İlçemiz diğer muhtelif yerlerinde de buna benzer çalışmalar sürmektedir. Bu çalışmalardan dolayı ilgili ekiplerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca mahalle sakinlerine ve mahallemiz sahiplerine hayırlı olsun” dedi.

