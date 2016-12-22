-9 Derecede Nöbetteki Polislere İkram

Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Malatya İl Temsilciliği tarafından polis uygulama noktalarında görevli emniyet mensuplarına sıcak süt ve simit ikramında bulunuldu.

Dernek binasından polis uygulama noktalarına pedal çeviren yönetim kurulu üyeleri ve bisikletçiler, soğukta görev yapan emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. MABİSDER Başkanı Aziz Karaca, Bisiklet Malatya İl Temsilcisi Mustafa Ekici ve bisikletçiler, görevli emniyet mensuplarına sıcak süt ve simit ikramında bulundu.

Eksi 9 derecede görev yapan emniyet mensupları, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Ersin Özdemir, “Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği olarak İstanbul’da polisimize, Kayseri’de askerimize karşı yapılan terör olayını kınamak, onların yanında olduğumuzu göstermek, onlarla beraber olduğumuzu hissettirmek için, bu soğuk gecede polisimizle beraber olmak istedik. Ülkemizin birliğini, dirliğini bozmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğimizi; vatandaş, polis, asker olarak herkesin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Herkese geldiği için teşekkür ediyorum. Pedal çevirerek buraya kadar gelen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bütün terör olaylarını kınıyoruz, lanetliyoruz. Dernek olarak polisimizin, askerimizin her zaman yanında olduğumuzu da belirmek istiyoruz” dedi.

Bisiklet Malatya İl Temsilcisi Mustafa Ekici ise “Derneğimizle birlikte her zaman olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerinde hep var olduk. Son aylarda gelişen terör olaylarına sessiz kalamazdık. Bugünde polisimizin, askerimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla polisimizin, devletimizin yanındayız. Her zamanda var olacağız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Allah, Türk milletinin yanında, yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com