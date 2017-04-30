“A Be Kardeşim Niye Vurmadın Devlete Başkaldıran Adamı?!..”

Malatya’daki darbe girişiminin bastırılmasında önemli rolü bulunan kahramanlardan olan ve daha sonra görevinden emekliye ayrılan Jandarma Yarbay Şahin Kaplan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Malatya darbe girişimi davasında sanıklar tarafından dile getirilen ifadelere ilişkin ilginç yorumlar yaptı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, İl Jandarma Komutan Vekili olarak görev yapan ve Emniyet mensupları ile işbirliği yaparak darbe girişiminin bastırılmasında önemli görev üstelenen ve o gecenin kahramanlarından olan Yarbay Şahin Kaplan, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile birlikte 6’si general toplam 28 tutuklunun yargılandığı Malatya’daki darbe girişimi davasındaki sanıkların ifadelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Görevinden emekliye ayrılan Yarbay Şahin Kaplan, sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında yaptığı değerlendirmesinde; “Malatya tutuklularının ifadelerini okuyun biraz. “Merd-i kıpti şecaat arzederken sirkatin söylermiş” Makamda fetöcü kurmayların silahlarını almışlar ama derdest edememişler. Sebep mi kelepçe yokmuş. A be güzel kardeşim niye vurmadın devlete başkaldıran adamı, hazır silahını almışsın. Kriz merkezinde olsam 1 saatte bitirirdim bu işi diyorsun da hazır kapıdan kovulmuşken ne diye Vilayete gitmiyorsun?” ifadelerini kaydetti.

-“Niye vurmadın devlete başkaldıran adamı…”

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 6 Haziran 2017 tarihine ertelenen Malatya Darbe girişimi davasında sanıklar, kendi aralarındaki değir bazı sanıkları darbeci olarak nitelendirmiş ve bunları kelepçe bulamadıkları için derdest edemediklerini savunmuşlardı. Emekli Yarbay Kaplan ise bu ayrıntı için; “Makamda fetöcü kurmayların silahlarını almışlar ama derdest edememişler. Sebep mi kelepçe yokmuş. A be güzel kardeşim niye vurmadın devlete başkaldıran adamı, hazır silahını almışsın.” İfadelerini kaydediyor.

– “Ne diye Vilayete gitmiyorsun …”

Duruşmadaki ifadesi esnasında 15 Temmuz darbe girişimi esnasında 2. Ordu Komutanlığı önünde önlem alan emniyeti suçlayan ve kendisinin Valilikteki kriz merkezinde olması halinde olayı 1 saatte çözebileceğini söyleyen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun için ise Yarbay Şahin Kaplan, “Kriz merkezinde olsam 1 saatte bitirirdim bu işi diyorsun da hazır kapıdan kovulmuşken ne diye Vilayete gitmiyorsun?” sorusunu yöneltiyor.

Tümgeneral Angun, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 17 Mart’taki 9. duruşmada tahliye edilmiş, 11 Mart’taki 13. duruşmada davanın tutuksuz sanıklarından dönemin 2. Ordu eski Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ile birlikte hakkında tutuklama kararı verilmiş ve her iki isimde Ankara’da yakalanarak tutuklanmıştı.

-“Yoksa bizi de mi şakirt sandı bunlar…”

15 Temmuz darbe girişimi günü 2. Ordu Komutanlığı karargahında elindeki uzun namlulu silahı ile defalarca güvenlik kamerası kayıtlarına takılan ve polis ile çatışmaya girdiği belirlenen ve darbe sabahı ölü olarak ele geçirilen Binbaşı Fatih Kılıç’ın üzerinden çıkan, “Vali, Emniyet Müdürü gözaltına, gerekirse öldürülsün” yazılı not ile ilgili olarak ise Yarbay Şahin Kaplan, “En çok zoruma giden ise ölen binbaşının cebinden valiyi ve emn.md.ü gerekirse vurun şeklinde not çıkması.Jandarmayı pek bi küçümsemişler.Yoksa bizi de mi şakirt sandı bunlar. İnşallah birinin aklına gelir de sorar niye diye?” ifadelerini aktarıyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com