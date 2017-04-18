A Grubunda Pütürge, B’de Kale
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 5 hafta geride kaldı. A Grubu’nda Pütürge Belediyespor, B Grubu’nda ise Kale Gençlerbirliği topladıkları 12 puanla zirvede yer alıyor.
İkinci amatörde 5 hafta geride kaldı. 5 hafta sonunda Pütürge Belediyespor, Hekimhanspor ve Kale Gençlerbirliği 12’şer puan topladı. A Grubu’nda yer alan Tandoğanspor, Polat Belediyespor ve Şire Pazarıspor henüz puanla tanışamadı.
A GRUBUNDA..
A Grubu’nda oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan Pütürge Belediyespor 12 puan ve gol averajıyla zirvede yer alıyor.
Pütürge Belediyespor, 4 karşılaşmada rakip ağları 25 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.
Grup’ta 12 puanlı bir diğer takım Hekimhanspor ise gol averajıyla ikinci sırada bulunuyor. Hekimhanspor, oynadığı 4 karşılaşmada 19 gol kaydederken, 2 gol yedi.
Konak Belediyespor, grupta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, 9 puanla haftayı üçüncü sırada tamamladı.
Grup’ta 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Çatyol Belediyespor ise 9 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
B GRUBU’NDA ZİRVE KALE’NİN
B Grubu’nda ise 5 hafta sonunda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Kale Gençlerbirliği 12 puanla zirvedeki yerini korumasını bildi.
Kale Gençlerbirliği, geride kalan 5 haftalık bölümde rakip ağları 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü.
Grup’ta Arapgirspor ise 8 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı. Arapgirspor, oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 8 gol kaydetti, 4 gol yedi.
B Grubu’nda 6’şar puanı bulunan takımlardan Çöşnük Gençlik üçüncü, Malatya Galataspor ise dördüncü sırada bulunuyor.
Grup’ta beşinci sıradaki Malatya İdmanyurdu’nun 4, altıncı sıradaki Doğanyol Belediyespor ile son sıradaki Malatya Fenerspor’un ise 1’er puanı bulunuyor.
ALTINCI HAFTA MAÇLARI PAZAR GÜNÜ OYNANACAK
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde altıncı hafta karşılaşmaları 23 Nisan Pazar günü oynanacak.
Maçların programı şöyle:
Yeşiltepe 1 nolu saha
12.00 Çatyol Belediyespor-Hekimhanspor
Yeşiltepe 2 nolu saha
13.00 Malatya Fenerspor-Doğanyol Belediyespor
Yeşiltepe 3 nolu saha
13.00 Polat Belediyespor-Şire Pazarıspor
15.00 Çöşnük Gençlik-Kale Gençlerbirliği
Pütürge İlçe Stadı
14.00 Pütürge Belediyespor-Konak Belediyespor
Arapgir İlçe Stadı
14.00 Arapgirspor-Malatya Galataspor
Tandoğanspor ve Malatya İdmanyurduspor haftayı bay geçecek.
Yeni Malatya Gazetesi