A Grubunda Pütürge, B’de Kale

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 5 hafta geride kaldı. A Grubu’nda Pütürge Belediyespor, B Grubu’nda ise Kale Gençlerbirliği topladıkları 12 puanla zirvede yer alıyor.

İkinci amatörde 5 hafta geride kaldı. 5 hafta sonunda Pütürge Belediyespor, Hekimhanspor ve Kale Gençlerbirliği 12’şer puan topladı. A Grubu’nda yer alan Tandoğanspor, Polat Belediyespor ve Şire Pazarıspor henüz puanla tanışamadı.

A GRUBUNDA..

A Grubu’nda oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan Pütürge Belediyespor 12 puan ve gol averajıyla zirvede yer alıyor.

Pütürge Belediyespor, 4 karşılaşmada rakip ağları 25 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Grup’ta 12 puanlı bir diğer takım Hekimhanspor ise gol averajıyla ikinci sırada bulunuyor. Hekimhanspor, oynadığı 4 karşılaşmada 19 gol kaydederken, 2 gol yedi.

Konak Belediyespor, grupta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, 9 puanla haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Grup’ta 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Çatyol Belediyespor ise 9 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

B GRUBU’NDA ZİRVE KALE’NİN

B Grubu’nda ise 5 hafta sonunda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Kale Gençlerbirliği 12 puanla zirvedeki yerini korumasını bildi.

Kale Gençlerbirliği, geride kalan 5 haftalık bölümde rakip ağları 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Grup’ta Arapgirspor ise 8 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı. Arapgirspor, oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 8 gol kaydetti, 4 gol yedi.

B Grubu’nda 6’şar puanı bulunan takımlardan Çöşnük Gençlik üçüncü, Malatya Galataspor ise dördüncü sırada bulunuyor.

Grup’ta beşinci sıradaki Malatya İdmanyurdu’nun 4, altıncı sıradaki Doğanyol Belediyespor ile son sıradaki Malatya Fenerspor’un ise 1’er puanı bulunuyor.

ALTINCI HAFTA MAÇLARI PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde altıncı hafta karşılaşmaları 23 Nisan Pazar günü oynanacak.

Maçların programı şöyle:

Yeşiltepe 1 nolu saha

12.00 Çatyol Belediyespor-Hekimhanspor

Yeşiltepe 2 nolu saha

13.00 Malatya Fenerspor-Doğanyol Belediyespor

Yeşiltepe 3 nolu saha

13.00 Polat Belediyespor-Şire Pazarıspor

15.00 Çöşnük Gençlik-Kale Gençlerbirliği

Pütürge İlçe Stadı

14.00 Pütürge Belediyespor-Konak Belediyespor

Arapgir İlçe Stadı

14.00 Arapgirspor-Malatya Galataspor

Tandoğanspor ve Malatya İdmanyurduspor haftayı bay geçecek.

Yeni Malatya Gazetesi