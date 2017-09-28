A.Konya UEFA Kupası Maçında Galip

Elazığspor Kulübü resmi web sitesi aracılığıyla yayınladığı mesajda elektrik kesintisine neden olan firma eleştirildi. TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, yaşanan elektrik kesintisi problemine ilişkin olarak bir açıklama yayımladı. Bordo-beyazlı kulüpten...