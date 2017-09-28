A.Konya UEFA Kupası Maçında Galip
Evkur Yeni Malatyaspor’un Pazar günkü rakibi Atiker Konyaspor, Çarşamba akşamı kendi sahasında oynadığı UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında, rakibi Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes’i 2-1 mağlup etti.
Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada Atiker Konyaspor; Serkan , Ali Turan , Jonsson , Ömer Ali , Milosevic (Volkan dk. 90 ?), Fofana , Pilipovic , Friday (Malik Evouna dk. 80 ), Musa (Vedat dk. 75 ), Bourabia , Skubic‘den oluşan kadroyla mücadele etti.
24. dakikada Ömer Ali’nin sol kanattan uzun kullandığı taç atışını Friday kafayla sol çaprazda bulunan Musa’ya indirdi. Musa, gelişine vurduğu topu kalecinin kollarının altından ağlarla buluşturdu: 1-0
48. dakikada Fofana’nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Skubic, son çizgiye indikten sonra penaltı noktası üzerinde bulunan Milosevic’e ortasını yaptı. Milosevic’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0
74. dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Heldon Ramos yerden pasını penaltı noktasının hemen dışında bulunan Paolo Hurtado’ya bıraktı. Paolo Hurtado gelişine vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 2-1
Bundan başka gol olmayınca, karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-1 kazandı.
Süper Ligin 7’nci haftasında, Evkur Yeni Malatyaspor ile Atiker Konyaspor, 1 Ekim Pazar günü Yeni Malatya Stadı’nda karşı karşıya gelecekler.
Konya, iha- malatyahaber.com