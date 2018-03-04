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Malatya Haber -

E.Yeni Malatya’da Konya Zaferinin Adı Boutaib: 0-1

E.Yeni Malatya’da Konya Zaferinin Adı Boutaib: 0-1
  • 04.03.2018
  • 72

Spor Toto Süper Ligin 24.haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib’in golüyle rakibini 1-0 yendi ve puanını 34’e yükseltti.

Ligde iyi bir çıkış yakalayan Evkur Yeni Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, 87.dakikada Khalid Boutaib’in golüyle rakibini 1-0 yendi ve hanesine altın değerimde bir 3 puan yazdırdı.

Evkur Yeni Malatyaspor ise deplasmanda oynadığı 12 karşılaşmada 15 puan toplayarak önemli bir istatistik yakaladı.

Dış sahada 12 karşılaşmanın 4’ünü kazanan sarı kırmızılılar, 3 karşılaşmada berabere kalırken, 5 karşılaşmayı ise kaybetti.
Süper Lig’de geride kalan 24 hafta sonunda 9 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 34 puan topladı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ümit Öztürk (Denizli Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Uygar Bebek (Ordu Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Erkan Akbulut (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), 4.hakem Abdulkadir Bitigen (Kayseri Bölgesi-A Klasman Hakemi)

ATİKER KONYASPOR: 1.Serkan Kırıntılı, 4.Ali Turan, 7.Ömer Ali Şahiner (Dk.75 Orkan Çınar), 11.Deni Milosevic, 19.Wilfried Moke Abro (Dk.46 Moryke Fofana), 42.Petar Filipovic, 68.Mehdi Bourabia, 81.Samuel Eto O Fils (Dk.63 Volkan Şen), 87.Ferhat Öztorun, 88.Adis Jahovic, 89.Nejc Skubic
YEDEKLER: 15.Emrullah Şalk, Volkan Fındıklı, 3.Eren Albayrak, 5.Selim Ay, 6.Jens Jonsson, 14.Volkan Şen, 17.Orkan Çınar, 20.Vedat Bora, 21.Moryke Fofana, 53.Musa Araz
TEKNİK SORUMLU: Mehmet Özdilek

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 27.İssam Chebake, 37.Arturo Rafeal Mina Meza, 16.Sadık Çiftpınar, 3.Matheus Doria Macedo, 14.Okechukwu Godson Azubuike, 77.Rahman Buğra Çağıran (Dk.90+3 Berk Yıldız), 35.Aytaç Kara, 7.Michael Pereira (Dk.78 Gilberto Olivera Souza Junior), 9.Khalid Boutaib, 21.Adem Büyük (Dk.61 Abdoulaye Sadio Diallo)
YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 4.Gökhan Akkan, 10.Nacer Barazite, 11.Eren Tozlu, 18.Muenfuh Seth Sincere, 47.Berk Yıldız, 88.Fernando Emanuel Dening, 89.Gilberto Olivera Souza Junior, 90.Abdoulaye Sadio Diallo, 97.Mustafa Eskihellaç
TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut

GOL: Dk.87 Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Okechukwu Godson Azubuike, Matheus Doria Macedo (Evkur Yeni Malatyaspor), Ali Turan, Mehdi Bourabia (Atiker Konyaspor).

Dakika 2: Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Aytaç Kara ceza sahası içine ortasını yaptı. Kaleci Serkan Kırıntılı yumruklayarak topu, tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Dakika 5: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Ömer Ali Şahiner ceza sahası içine ortasını yaptı ancak Evkur Yeni Malatyaspor defansı topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Dakika 8: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Samuel Eto ortaladı, arka direkte Adis Jahovic kafa vuruşunu yaptı. Top, üstten auta çıktı.

Dakika 10: Azubuike Godson, Adis Jahovic’e orta alanda faul yaptı. Avantaja bırakılan pozisyon sonrasında oyun durdu ve hakem Azubuike Godson’a sarı kartını gösterdi.

Dakika 15: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ferhat Öztorun ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direğe yakın bölgede topa hareketlenen Ali Turan kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ertaç’ta kaldı.

Dakika 21: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Ferhat Öztorun ceza sahası içine ortasını yaptı. Kaleci Ertaç Özbir çift yumruk ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Dakika 23: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Aytaç Kara ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunmadan seken topla buluşan Michael Pereira ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekti ancak bu top direğin yanından dışarı çıktı.

Dakika 25: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Mehdi Bourabia ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direkte Matheus Doria kafa ile topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

Dakika 26: Ferhat sağ taraftan korner atışını kullandı kaleci Ertaç kalesini terk edip, topu tek eliyle taca gönderdi.

Dakika 28: Nejc Skubic’in sağdan ortasında kaleci Ertaç topu tokatladı geriye açılan topu, İssam Chebake uzaklaştırdı.

Dakika 32: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Aytaç Kara ceza sahası içine ortasını yaptı. Adis Jahovic, topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Dakika 37: Atiker Konyaspor organize bir şekilde geldi. Eto’nun pasında sağ kanatta Nejc Skubic ceza sahası içine ortasını göndermek istedi ancak Doria iyi kademeye girerek, tehlikeyi savuşturdu.

Dakika 42: Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Ömer Ali Şahiner ceza sahası içine ortasını yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor defansı topu, kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Dakika 43: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Issam Chebake ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu top kaleci Serkan Kırıntılı kontrol etti.

İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak 2 dakika eklendi.

İlk yarı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.

Dakika 51: Atiker Konyaspor’da Fofana sağdan ceza sahasına girdi ancak pasını çıkaramadan yerde kaldı. Bu pozisyonda Atiker Konyasporlular penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

Dakika 52:İssam Chebake sağ kanattan ortaladı, Pereira çok geride kalırken, kaleci Serkan topu kontrol etti.

Dakika 54: Pereira uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak çerçeveyi bulamadı.

Dakika 57: Ferhat’ın soldan pasında Samuel Eto ceza sahasında topu kontrol etti ancak savunma oyuncuları alanı daralttı. Eto, pasını geriye çıkarttı, Fofana’nın vuruşunda Sadık topun kaleye gitmesini önledi.

Dakika 58: Sol kanattan gelişen atakta Ferhat Öztorun’un yerden yaptığı ortayla topla buluşan Samuel Eto’o ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu çekti top, kalenin yanından dışarı çıktı.

Dakika 61: Doria’nın uzun pasında Pereira ceza sahası yayı üzerinde topu kontrol etti ve geriden gelen Adem’e pasını aktardı. Adem’in şutunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.

Dakika 62: Ömer Ali Şahiner sağdan ortaladı ancak top Samuel Eto’nun çok önünde kaldı. Kimse topa dokunamadı.

Dakika 65: Atiker Konyaspor’da sol taraftan kazanılan serbest vuruşu Volkan Şen kullandı. Orta şeklinde kullanılan serbest vuruşta kaleci Ertaç kalesini terk etti ancak istediği gibi uzaklaştıramadı. Yere düşen topu Diallo uzaklaştırdı.

Dakika 67: Atiker Konyaspor gole çok yaklaştı. Sadık Çiftpınar ve kaleci Ertaç’ın hatasında top Milosevic’te kaldı. Milosevic derinlemesine oynadı topla buluşan Volkan ceza sahası içerisinde Adis Jahovic’i gördü ancak Jahovic bu pozisyonda ayakta kalamayınca tehlike sonlanmış oldu.

Dakika 79: Volkan’ın ortasında Sadık, Adis Jahovic’ten önce kafayı vurdu arka direğe açılan topa Fofana dokunamadı.

Dakika 81: Evkur Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Doria uzun oynadı Chebake kafayla Boutaib’e, Boutaib’te öndeki Gilberto’ya pasını attı. Gilberto, mutlak gol pozisyonunda çerçeveyi bulamadı.

Dakika 84: Evkur Yeni Malatyaspor bir kez daha gole çok yaklaştı. Rahman Buğra soldan akıl dolu bir pas verdi. Gilberto sol çaprazda kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Gilberto’nun vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topa kritik bir müdahalede bulundu ve kornere gönderdi.

Dakika 87: Evkur Yeni Malatyaspor’da golü Khalid Boutaib attı. Serbest vuruşu Mina kullandı. Boutaib ilk önce kafayla indirdi sonra gol vuruşunu yaptı: 0-1.

Dakika 89: Rahman soldan uzun pasında Gilberto’yu gördü. Gilberto çalımla içeriye girdi ancak ayakta kalamayınca tehlike sonlandı.

Dakika 90: Sağdan Fofana içeriye çevirdi, Jahovic’ten önce Mina topa dokundu ve tehlikeyi savuşturdu.

Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

Dakika 90+1: Atiker Konyaspor’da sakatlanan Petar Filipovic oyunu terk etti. Atiker Konyaspor, kalan dakikalarda sahada 10 kişi mücadele etti.

Dakika 90+5: E.Yeni Malatya 2.gole çok yaklaştı. Khalid Boutaib soldan pasını aktardı Gilebrto’nun üzerinde atladığı topa Aytaç vurdu top Berk’in önünde kaldı. Berk’in vuruşu, top direğin dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTOĞRAFLAR: AA, İHA- Konya

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Yorumlar
  1. Turan dedi ki:
    5 Mart 2018, 16:18

    Bazıları Halen kendi kendine kadro kurup,takımın hocasıyla ilgili yorum yapıyorlar ya pes doğrusu.Kafanızı bir kere duvara vurun ondan sonra yorum yapın.Bu takım süper Ligin en ucuz takımı ve 9.sırada. konuşmayın.

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  2. Faik dedi ki:
    5 Mart 2018, 16:13

    Boutaibi beğenmemeleri gayet doğal.Adam 11 gol attı.Yani lafın kısası boutaibi eleştirenler Malatyaspor taraftarları değil.

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  3. Tarkan dedi ki:
    5 Mart 2018, 15:52

    Boutaibi beğenmeyenler siz herhalde maçı izlememişsiniz.rakipler hücum yaparken defansta Khalid.malatya hücuma çıkar yine Boutaib pas verir top indirir ve sonunda golü de o atar.Ha bu arada gol olması için topu kaleye sokmak yeterli.

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  4. SELÇUK / İZMİR dedi ki:
    5 Mart 2018, 13:28

    Lig sonuna kadar 8-9 puan daha alabilecek maçlarımız var.Buda rahat rahat yeter. Bu tahminim F.B, Başakşehir, G.S,Trabzon ve Göztepe maçlarından puan alamazsak kalan maçlardan alabileceğimiz maçlar adına yapıyorum. Ligin altı birbirine çok yakın.Sanıyorum artık rahatız.

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  5. Güner44 dedi ki:
    5 Mart 2018, 06:20

    Hadi malatyam fener maçinda seyirci rekoru kıralım herkes stada sakın kimse eringençlik edip maçı televizyondan izleyeyim demesin bu arada taraftarlar dernegide o macta guzel bir kareografi ve görsellik hazirlamali

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  6. BABA dedi ki:
    5 Mart 2018, 00:48

    7 PUANLIK MAÇ,BİR PUANDA İKİLİ AVERAJDAN. İşlem tamam diyebiliriz.

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  7. 44malatya dedi ki:
    5 Mart 2018, 00:25

    Emeginize.saglik.basta.teknik.heyetine.oyuncu
    Lara.tesekkurler..yolunuz.acik.olsun.taraftarlar
    Fener.macinda.stadi.dolduralim.

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  8. ali sami dedi ki:
    5 Mart 2018, 00:21

    Eleştiri eleştiri hep eleştiri. Hep beraber keyifle Ankara dan Konya ya maça gittik. Bizim için önemli olan takımımıza destekti. Sonuç ne olursa olsun. Ama yendik 3 puanı aldık döndük. Ama bazı yorumcuları mutlu etmek mümkün değil. Egolarına hakim olamıyorlar ve mutlaka bir şeyleri eleştirecekler. Kafalarına göre oyuncu koyup oyuncu çıkarmak mı dersin, kim nerede nasıl oynayacağına kadar yorum. Arkadaşlar bir gün de mutlu olun ya. Teşekkür ederiz ey yönetim, ey teknik direktör ey takım deyin neyiniz eksilir.

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  9. Serdar dedi ki:
    4 Mart 2018, 23:43

    Yanlız cilberto ve dening bence ilk 11 de başlamalı

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  10. Malatyalı dedi ki:
    4 Mart 2018, 22:44

    Adem oyundan çıkarılmamalı 90 dakika oynatılmalıdır. Çünkü Adem büyük çok büyük bir futbolcudur.

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    1. Şahin dedi ki:
      5 Mart 2018, 02:00

      ismi büyük futbolu küçük maç seçiyor

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      1. Yunus dedi ki:
        5 Mart 2018, 18:09

        Adem küçük Avrupa’da en fazla faul yapılan 4.futbolcuymuş.Adamı oynatmıyorlarki.Konya maçında yendiği en son tekmenin fotoğrafını da kendisi basına servis etti.

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  11. Ahmet DEMİR dedi ki:
    4 Mart 2018, 22:22

    Bizim boutaib bu hafta 3 puan getiren macin tek golunu atti ya sanki orta sahadan rovosata gol atmis

    Bir anda agam pasam en kral sensin oldu… Attigi golleri acip izleyin son derece basit dokunuslar kalori gerektirmeyen gol vuruslari bunlar. Biraz teknik dusunun arkadaslar bu adam orta kalem bir yedek forvet olur

    Yahovic ayarinda bir golcu gerek seneye yoksa bu takim da tarih olur

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    1. Yms dedi ki:
      4 Mart 2018, 23:53

      Önemli olan maç kazandırması mı yoksa iyi oynaması mı?

      Cevapla
    2. Doğan dedi ki:
      5 Mart 2018, 00:37

      Bu takım tarih olmaz.Senin bu maçtan sonraki yorumun antika.Yahoviç ayarı nasıl bir futbolcu oluyor.Konyanın hali ortada.Amacın ne?kimsin?tuttuğun takıma yorum yap.

      Cevapla
      1. recep dedi ki:
        5 Mart 2018, 09:52

        SEN BU TAKIM TUTMUYORSUN TUTTUĞUN İSTANBUL TAKIMLARINI ELEŞTİR BURDA İŞİN YOK

        Cevapla
    3. Fatih dedi ki:
      5 Mart 2018, 08:52

      Ahmet kardeş şimdi ben desem futboldan anlamıyorsun.ona da itiraz edersin

      Cevapla
    4. çöşnüklü dedi ki:
      5 Mart 2018, 08:54

      Ahmet Demir sen malatyaspor taraftarı olamazsınnnn

      Cevapla
    5. Hoca dedi ki:
      5 Mart 2018, 14:39

      Ahmet Demir bir şeyi atlamışsın. Boutaib golü attı takımı kurtardı. Yahovic ne yaptı.

      Cevapla
    6. Ruşen dedi ki:
      5 Mart 2018, 18:14

      Ahmet Demir,Çizgi film kahramanı tusubasanın etkisinde kalmışsın.Dünya futbol tarihinde, orta sahadan rövaşatayla atılan gol varmı?Kalori gerektiren veya gerektirmeyen vuruş nasıl bir şey?Sahi sen kaç yaşındasın.Nerelisin?Burada ne işin var.

      Cevapla
  12. Alp dedi ki:
    4 Mart 2018, 21:40

    Ademin yerine mutlaka gilberto oynamalı. Buğranın yeri sol kanat orta sahaya berk yıldız monte edilsin. Doria mina ve sadık ın önünde oynayabilir. Minaya ayrı tebrik. Çok süper oynadı top geçmedi.

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  13. Korkmaz dedi ki:
    4 Mart 2018, 21:28

    Yönetimimizi,Teknik ekibimizi, Futbolcularımızı Taraftarlarımızı ve Yerel basınımızı tebrik ediyorum.

    Cevapla
  14. Engin g dedi ki:
    4 Mart 2018, 20:31

    Bu takıma bayer münih bile gol atamaz

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  15. HAD dedi ki:
    4 Mart 2018, 20:12

    Daha önce de yazdm,atamadıği haftalarda da söyledim Khalid Malatya’ya gelen en iyi satrofor.Allahına gurban..Şimdi bize düşen ay-yıldizli bayraklarimizin yaninda Dünya kupasina gidecek Faslı oyuncularımiza moral amaçli Fas bayraklari ile Fenermaçına gelmek.

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  16. Mustafak dedi ki:
    4 Mart 2018, 20:06

    Erol hocam sadık mina dore chıbuike tam oldu sahada tek sırıtan buğra ve aytaçtı azubuikeyle konuşulmalı kaybetmemeliyis azubuikenin emeği ve değeri çok biz malatyalılar için berk yıldız ve dening daha fazla süre alsa bu takım tutulmaz defans defans değill kale suru maaşallah feneri bekliyoruz sahada sizlerleyis inşallah erol hocam sizi ve takımı tebrik ediyorum malatya sizinle grur duyuyor emeğinize yüreğinize sağlık

    Cevapla
  17. Erol dedi ki:
    4 Mart 2018, 20:02

    Şu yorumlara bakıyorum bir tane doğru dürüst yorum yok.FACEBOOK bol bol Malatya aleyhine yazı yazanlar,yenilmesi için aleyhte ne varsa kullanan Malatyaspor düşmanları şimdi tam bir dönüş yapmışlar.Herkesi eleştirmişler.Takım galip geldi utanın.

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    1. Mehmet dedi ki:
      4 Mart 2018, 21:33

      Kactane mehmet var bende bìlmiyom
      Hic elestirmedim birak sevinsinler
      Her zaman MALATYA sporun arkadindayiz

      Cevapla
      1. Mehmet dedi ki:
        5 Mart 2018, 08:51

        Ben de hiç eleştirmedim adaş! Hatta bozgunculara vakti gelince cevap veririm! 🙂 🙂

        Cevapla
  18. Mehmet dedi ki:
    4 Mart 2018, 19:59

    EMEGINIZE AYAHINIZA SAGLIK HOCAYI VE BÜTÜN OYUNCULARI TEBRIK EDIYOM MALATYAYA HAYIRLI OLSUN

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  19. Göktürk dedi ki:
    4 Mart 2018, 19:59

    Şehirimizi başarı ile temsil eden Malatyaspor ve Erol Bulut a sahip çıkmalıyız tebrikler Erol Bulut tebrikler Malatyaspor’um.

    Cevapla
  20. kadir dedi ki:
    4 Mart 2018, 19:40

    tek kelimeyle harikaaaaaaaa… erol bulutu. futbolcuları.. taraftarları.. yönetimi canı gönülden kutlarımm

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  21. Murat dedi ki:
    4 Mart 2018, 19:13

    Malatyasporumuza helal olsun Allahın izniyle bu sene ligde kaldık

    Cevapla
  22. Sedat çay dedi ki:
    4 Mart 2018, 19:04

    Bu takım Fenerbahçeyi yener ilk 5 i zorlar.

    Cevapla
  23. M.Sinan Öztan dedi ki:
    4 Mart 2018, 18:35

    Yeni Malatyaspor ligde kalma yolunda ,Konya deplasmanında çok önemli üç puan aldıTebrikler futbolcular ve Erol Bulut..Bu galibiyet F.Bahçe maçı öncesi takıma moral oldu.

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  24. MELİH BULUT dedi ki:
    4 Mart 2018, 18:31

    Bu takımın başına gelen en güzel şey EROL BULUT hocadır. Mevcut kadro ile oynatabileceği en güzel oyunu oynatmaktadır. Ve en önemliside takımda ki bütün iyi niyetli futbolcular ellerinden geleni yapmaktadır. Bizlerede sadece ve sadece takımı,yönetimi ve futbolcuları sonuna kadar sahip çıkıp desteklemektir.

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  25. Kenan Karakaş dedi ki:
    4 Mart 2018, 18:21

    Boutaib afrikada yılın karmasinda forvet oyuncusu olarak çok değerli ve kıymetli bir oyuncumuz destek olma zamanı

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  26. coşkun dedi ki:
    4 Mart 2018, 18:18

    helal olsun. çok akıllı oynadık. konya 80 den sonra risk aldı ve bizde 3 puanı aldık. konyaya kalan maçlarda başarılar 🙂

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  27. Mehmet dedi ki:
    4 Mart 2018, 18:10

    Hocayı bikez daha tebrik etmek lazım.malatyanın en büyük şansı ertuğrulun gitmesi hocanın gelmesi. Kompakt futbolu çok iyi oynatıyor

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  28. Yusuf dedi ki:
    4 Mart 2018, 18:08

    Hoca ile sözleşme uzatsınlar

    Cevapla
  29. Vahap Gökalp dedi ki:
    4 Mart 2018, 18:08

    Helal olsun Malatyam.

    Cevapla
  30. metehan dedi ki:
    4 Mart 2018, 18:07

    lig basladigi zaman bu takim kesin duser diyenler erol bulut hoca geldiginde demedigini birakmayanlar gece gunduz baskan ve yonetimi agzina sakiz yapanlar alooooo nerdesiniz

    Cevapla
  31. Kenan Karakaş dedi ki:
    4 Mart 2018, 18:04

    TebriklerErol hoca tebrikler boutaib tebrikler malatyam

    Cevapla
  32. Ergün dedi ki:
    4 Mart 2018, 18:03

    Bu takım küme düşer diyen hadsizler, utandınızmı.

    Cevapla
  33. Cengiz karaca dedi ki:
    4 Mart 2018, 18:02

    Vizyonsuz başkan takım bu puanları nasıl alıyor!!!!

    Cevapla
    1. kadir Aslan dedi ki:
      4 Mart 2018, 18:16

      Vizyon’uda Misyon’uda olan Başkanlara sorman gerekir

      Cevapla
    2. metehan dedi ki:
      4 Mart 2018, 18:26

      kardes bir kulup baskaninin gorevleri nelerdir bir yazarsan ogreniriz belki . ha birde ikide bir tekrarladiginiz su vizyon ne demek baskanin vizyonlusu nasil oluyor. onada bir kac ornek veririsen sevinirim

      Cevapla
      1. Cengiz karaca dedi ki:
        4 Mart 2018, 19:05

        Malesef yorumumu anlayamamışsınız.Benim birtakım yorum yapıyorum diyerek yazanlarla başkanı yeren Ali Ravcı’yı gönderme isteğinde bulunanlara hicivli yorumumdur.

        Cevapla
      2. Kamil dedi ki:
        4 Mart 2018, 20:04

        Yorum yazmadan önce,başkasının Ne yazdığını iyi anlayın öyle cevap verin.Cengiz karaca adlı yorumcu,Sabah akşam başkanı eleştirenleri T’ye almış.Sizde başkanı eleştiriyor anlamışsınız.Neyse önemli olan Malatyaspor.Gerisi hava.

        Cevapla
    3. Ali dedi ki:
      4 Mart 2018, 18:37

      Kardeş sen kafanı yorma.Nasıl puan alındığı anlayamazsın.Git bildiğin konularda yorum yap.

      Cevapla
  34. hasan dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:58

    Boutaib diyenlere gelsin bu galibiyet…. tebrikler…

    Cevapla
    1. Mehmet dedi ki:
      4 Mart 2018, 18:06

      Boutaib çok faydalı bir oyuncu. Sadece gol olarak bakmamak lazım. Oyunun her yönünde etkili.

      Cevapla
  35. ÇİFTÇİ44 dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:57

    Maç Bitti 3 Puan Bizimmmmmmmmm

    Cevapla
  36. Akem dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:54

    Uzatma 5.dakika yuh olsun olsun MALATYA üstesinden gelir

    Cevapla
  37. Akem dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:50

    Goooooollllllllllllllll hadi bakalim bukezde böyle biter diyelimmmmmmmmmmmm malatyam

    Cevapla
  38. Akem dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:48

    Saatler 17.47 yi gösteriyor uzatma nekadar bilemiyorum ama artik son dakikalar diyebilirmiyiz arkadaslar

    Cevapla
  39. Serdar dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:45

    İkinciyi de kaçırdı yuh ya

    Cevapla
  40. Serdar dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:42

    Gilberto yüzde yüz pozisyonu harcadı,yazık

    Cevapla
  41. Akem dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:39

    Inşallah iyi olacak yenemiyorsan yenilme

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  42. Ramazan dogan dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:34

    Zor haftalara girdik evimizde Alanya ve akhisari yenmemiz lazim

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  43. Serdar dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:31

    Ne oldu bu takıma,deplasman maçları işkenceye dönüşüyor hep

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  44. Akem dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:25

    Son 30 dakika umarım kazanan tarafta oluruz

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  45. Akem dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:24

    Bir puana razı olsun inşallah malatyamiz

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  46. Emin dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:21

    Aman Allahım diallo yu aldı oyuna

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  47. Serdar dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:19

    Bu kadar saçma sapan pas hatası yap ve gol yeme süper,umarım böyle devam eder

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  48. Emin dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:17

    Cissokko kesinlikle oynamalı. En azından ortaları iyi

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    1. hasan dedi ki:
      4 Mart 2018, 18:09

      Sakat olduğu için yoktu…

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  49. Emin dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:16

    Bu chabeke orta yapmayı bilmiyor

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  50. Emin dedi ki:
    4 Mart 2018, 17:15

    Bu chabeke sadece bir ortası kalcinin üstüne gitmesin ya

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  51. Dayı dedi ki:
    4 Mart 2018, 16:58

    Ikinci yarı konya böyle giderse gol atar maçı alır malatyamızın etkisi yok

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  52. Serdar dedi ki:
    4 Mart 2018, 16:39

    Çok kötü oynuyoruz puan zor bu oyunla

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  53. Serdar dedi ki:
    4 Mart 2018, 16:23

    Alanya nın yenmesi kötü oldu,mutlaka puan almamız lazım

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    1. Doğan dedi ki:
      4 Mart 2018, 18:03

      Eyyamcılar çıkmış.Halen takımı eleştirmiş.1 puanı ararken 3 puan almak ,bu şartlarda mükemmel ötesi.

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