E.Yeni Malatya’da Konya Zaferinin Adı Boutaib: 0-1

Spor Toto Süper Ligin 24.haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib’in golüyle rakibini 1-0 yendi ve puanını 34’e yükseltti.

Ligde iyi bir çıkış yakalayan Evkur Yeni Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, 87.dakikada Khalid Boutaib’in golüyle rakibini 1-0 yendi ve hanesine altın değerimde bir 3 puan yazdırdı.

Evkur Yeni Malatyaspor ise deplasmanda oynadığı 12 karşılaşmada 15 puan toplayarak önemli bir istatistik yakaladı.

Dış sahada 12 karşılaşmanın 4’ünü kazanan sarı kırmızılılar, 3 karşılaşmada berabere kalırken, 5 karşılaşmayı ise kaybetti.

Süper Lig’de geride kalan 24 hafta sonunda 9 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 34 puan topladı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ümit Öztürk (Denizli Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Uygar Bebek (Ordu Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Erkan Akbulut (İstanbul Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), 4.hakem Abdulkadir Bitigen (Kayseri Bölgesi-A Klasman Hakemi)

ATİKER KONYASPOR: 1.Serkan Kırıntılı, 4.Ali Turan, 7.Ömer Ali Şahiner (Dk.75 Orkan Çınar), 11.Deni Milosevic, 19.Wilfried Moke Abro (Dk.46 Moryke Fofana), 42.Petar Filipovic, 68.Mehdi Bourabia, 81.Samuel Eto O Fils (Dk.63 Volkan Şen), 87.Ferhat Öztorun, 88.Adis Jahovic, 89.Nejc Skubic

YEDEKLER: 15.Emrullah Şalk, Volkan Fındıklı, 3.Eren Albayrak, 5.Selim Ay, 6.Jens Jonsson, 14.Volkan Şen, 17.Orkan Çınar, 20.Vedat Bora, 21.Moryke Fofana, 53.Musa Araz

TEKNİK SORUMLU: Mehmet Özdilek

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 27.İssam Chebake, 37.Arturo Rafeal Mina Meza, 16.Sadık Çiftpınar, 3.Matheus Doria Macedo, 14.Okechukwu Godson Azubuike, 77.Rahman Buğra Çağıran (Dk.90+3 Berk Yıldız), 35.Aytaç Kara, 7.Michael Pereira (Dk.78 Gilberto Olivera Souza Junior), 9.Khalid Boutaib, 21.Adem Büyük (Dk.61 Abdoulaye Sadio Diallo)

YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 4.Gökhan Akkan, 10.Nacer Barazite, 11.Eren Tozlu, 18.Muenfuh Seth Sincere, 47.Berk Yıldız, 88.Fernando Emanuel Dening, 89.Gilberto Olivera Souza Junior, 90.Abdoulaye Sadio Diallo, 97.Mustafa Eskihellaç

TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut

GOL: Dk.87 Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Okechukwu Godson Azubuike, Matheus Doria Macedo (Evkur Yeni Malatyaspor), Ali Turan, Mehdi Bourabia (Atiker Konyaspor).

Dakika 2: Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Aytaç Kara ceza sahası içine ortasını yaptı. Kaleci Serkan Kırıntılı yumruklayarak topu, tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Dakika 5: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Ömer Ali Şahiner ceza sahası içine ortasını yaptı ancak Evkur Yeni Malatyaspor defansı topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Dakika 8: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Samuel Eto ortaladı, arka direkte Adis Jahovic kafa vuruşunu yaptı. Top, üstten auta çıktı.

Dakika 10: Azubuike Godson, Adis Jahovic’e orta alanda faul yaptı. Avantaja bırakılan pozisyon sonrasında oyun durdu ve hakem Azubuike Godson’a sarı kartını gösterdi.

Dakika 15: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Ferhat Öztorun ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direğe yakın bölgede topa hareketlenen Ali Turan kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ertaç’ta kaldı.

Dakika 21: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Ferhat Öztorun ceza sahası içine ortasını yaptı. Kaleci Ertaç Özbir çift yumruk ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Dakika 23: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Aytaç Kara ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunmadan seken topla buluşan Michael Pereira ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekti ancak bu top direğin yanından dışarı çıktı.

Dakika 25: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Mehdi Bourabia ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direkte Matheus Doria kafa ile topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

Dakika 26: Ferhat sağ taraftan korner atışını kullandı kaleci Ertaç kalesini terk edip, topu tek eliyle taca gönderdi.

Dakika 28: Nejc Skubic’in sağdan ortasında kaleci Ertaç topu tokatladı geriye açılan topu, İssam Chebake uzaklaştırdı.

Dakika 32: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Aytaç Kara ceza sahası içine ortasını yaptı. Adis Jahovic, topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Dakika 37: Atiker Konyaspor organize bir şekilde geldi. Eto’nun pasında sağ kanatta Nejc Skubic ceza sahası içine ortasını göndermek istedi ancak Doria iyi kademeye girerek, tehlikeyi savuşturdu.

Dakika 42: Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Ömer Ali Şahiner ceza sahası içine ortasını yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor defansı topu, kafa ile tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Dakika 43: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Issam Chebake ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu top kaleci Serkan Kırıntılı kontrol etti.

İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak 2 dakika eklendi.

İlk yarı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.

Dakika 51: Atiker Konyaspor’da Fofana sağdan ceza sahasına girdi ancak pasını çıkaramadan yerde kaldı. Bu pozisyonda Atiker Konyasporlular penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

Dakika 52:İssam Chebake sağ kanattan ortaladı, Pereira çok geride kalırken, kaleci Serkan topu kontrol etti.

Dakika 54: Pereira uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak çerçeveyi bulamadı.

Dakika 57: Ferhat’ın soldan pasında Samuel Eto ceza sahasında topu kontrol etti ancak savunma oyuncuları alanı daralttı. Eto, pasını geriye çıkarttı, Fofana’nın vuruşunda Sadık topun kaleye gitmesini önledi.

Dakika 58: Sol kanattan gelişen atakta Ferhat Öztorun’un yerden yaptığı ortayla topla buluşan Samuel Eto’o ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu çekti top, kalenin yanından dışarı çıktı.

Dakika 61: Doria’nın uzun pasında Pereira ceza sahası yayı üzerinde topu kontrol etti ve geriden gelen Adem’e pasını aktardı. Adem’in şutunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.

Dakika 62: Ömer Ali Şahiner sağdan ortaladı ancak top Samuel Eto’nun çok önünde kaldı. Kimse topa dokunamadı.

Dakika 65: Atiker Konyaspor’da sol taraftan kazanılan serbest vuruşu Volkan Şen kullandı. Orta şeklinde kullanılan serbest vuruşta kaleci Ertaç kalesini terk etti ancak istediği gibi uzaklaştıramadı. Yere düşen topu Diallo uzaklaştırdı.

Dakika 67: Atiker Konyaspor gole çok yaklaştı. Sadık Çiftpınar ve kaleci Ertaç’ın hatasında top Milosevic’te kaldı. Milosevic derinlemesine oynadı topla buluşan Volkan ceza sahası içerisinde Adis Jahovic’i gördü ancak Jahovic bu pozisyonda ayakta kalamayınca tehlike sonlanmış oldu.

Dakika 79: Volkan’ın ortasında Sadık, Adis Jahovic’ten önce kafayı vurdu arka direğe açılan topa Fofana dokunamadı.

Dakika 81: Evkur Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Doria uzun oynadı Chebake kafayla Boutaib’e, Boutaib’te öndeki Gilberto’ya pasını attı. Gilberto, mutlak gol pozisyonunda çerçeveyi bulamadı.

Dakika 84: Evkur Yeni Malatyaspor bir kez daha gole çok yaklaştı. Rahman Buğra soldan akıl dolu bir pas verdi. Gilberto sol çaprazda kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Gilberto’nun vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topa kritik bir müdahalede bulundu ve kornere gönderdi.

Dakika 87: Evkur Yeni Malatyaspor’da golü Khalid Boutaib attı. Serbest vuruşu Mina kullandı. Boutaib ilk önce kafayla indirdi sonra gol vuruşunu yaptı: 0-1.

Dakika 89: Rahman soldan uzun pasında Gilberto’yu gördü. Gilberto çalımla içeriye girdi ancak ayakta kalamayınca tehlike sonlandı.

Dakika 90: Sağdan Fofana içeriye çevirdi, Jahovic’ten önce Mina topa dokundu ve tehlikeyi savuşturdu.

Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

Dakika 90+1: Atiker Konyaspor’da sakatlanan Petar Filipovic oyunu terk etti. Atiker Konyaspor, kalan dakikalarda sahada 10 kişi mücadele etti.

Dakika 90+5: E.Yeni Malatya 2.gole çok yaklaştı. Khalid Boutaib soldan pasını aktardı Gilebrto’nun üzerinde atladığı topa Aytaç vurdu top Berk’in önünde kaldı. Berk’in vuruşu, top direğin dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTOĞRAFLAR: AA, İHA- Konya