A.Konyaspor’da Özdilek Gitti, Yalçın Geldi

Atiker Konyaspor, 1-0’lık Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek’le yolları ayırdı. Kulüp, yaşanan ayrılığı resmi internet sitesinden duyurdu.

Atiker Konyaspor’da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek’le yolar ayrıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Yönetim Kurulumuz E.Y. Malatyaspor maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır.

Bu kararın ardından Atiker Konyaspor’umuz için en uygun ismi takımımızın başına getirmek için girişimlerimiz başlamış bulunmaktadır. En kısa sürede kararımızı verip hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray maçına yeni teknik direktörümüzle çıkmayı hedefliyoruz.

Bugüne kadar Atiker Konyaspor’umuza hizmetleri için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

SERGEN YALÇIN’LA PRENSİP ANLAŞMASI..

Bu arada Teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor’un Sergen Yalçın ile prensipte anlaştığı belirtildi.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her konuda anlaştıkları Sergen Yalçın’ın imza için Konya’ya geleceğini söyledi.

Baydar, “Yönetim Kurulumuz Mehmet Özdilek’ten boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşmış bulunmaktayız. Hocamız inşallah salı günü takımın başında olacaktır.” diye konuştu.

Öte yandan kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim Kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır.”

Konya, iha- AA

FOTOĞRAF: A.Konyaspor’la yolları ayrılan Mehmet Özdilek, EYMS maçında (AA)