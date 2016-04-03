Zor Oldu, İyi Oldu: 1-0

Alima Yeni Malatyaspor, Balıkesirspor’la İnönü Stadı’nda karşı karşıya geldi. Alima Yeni Malatyaspor, karşılaşmayı Sedat’ın 80. dakikada kişisel çabası, inatçılığı ve becerisiyle attığı golle (yandaki fotoğrafta) 1-0 kazandı, haftalar sonra rahat bir nefes aldı.

Maraton tribündeki taraftarların Giresunspor maçında aldıkları ceza dolayısıyla yerlerini alamadıkları karşılaşma öncesi şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Alima Yeni Malatyaspor ve Balıkesirspor taraftarları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ ve ‘Vatan sana canım feda’ sloganlarını attılar. Yeni Malatyaspor’lu futbolcular, şehitlerin anısına maça siyah bantlı formayla çıktılar.

STAT: Malatya İnönü

HAKEMLER: Emre Malok (İstanbul), Mehmet Kapluhan (İstanbul), Candaş Elbil (İstanbul), 4 Hakem- Emre Kosif (İstanbul)

ALİMA YENİ MALATYASPOR: 22. Vedat Kapurtu, 15. Erkan Sekman, 16. Sadık Çiftpınar, 32. Yiğitcan Erdoğan, 44. Osman Fırat, 5. Ali Sakal, 3. Sedat Ağçay, 19. Sunday Mba (14. Azubuike Dk. 74), 27. Guıdo Koçer, 26. Hüseyin Kar (8. Ramazan Kahya Dk. 79), 81. Aydın Çetin (20. Umut Nayir Dk. 65)

YEDEKLER: 88. Ertaç Özbir, 18. Gonzalo Damıan Godoy Sılva, 52. Kemal Cingirt, 8. Ramazan Kahya, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 46. Azuka Ibobo Izu, 20. Mehmet Umut Nayir

TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz

BALIKESİRSPOR:1. Andrıja Vukovıc, 61. Bülent Cevahir, 4. İlhan Eker, 44. Tomıslav Glumac, 92. Okan Alkan, 5. Eray Ataseven, 8. Ragıp Basdağ (67. Berat Tosun Dk.81), 86. Dilaver Güçlü (26. Cüneyt Kçz Dk. 88), 7. Yiğit İsmail Gökoğlan (27. Sankoh Dk. 71), 14. Kerim Avcı, 9. Genero Aurelio Dennis Zeefuık

YEDEKLER: 89. Ertuğrul Furkan, 6. Muhammed Ali Doğan, 90. Uğur Aktaş, 26. Cüneyt Köz, 24. Ante Erceg, 67. Berat Tosun, 27. Alfred Sankoh

TEKNİK SORUMLU: Reha Kemal Erginer

GOL: Dk. 80 Sedat Ağçay (Alima Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 54 Sedat Ağçay (Alima Yeni Malatyaspor), Dk. 22 İlhan Eker, Dk. 67 Glumac, Dk. 79 Bülent Cevahir (Balıkesirspor)

Dakika 4: Guido Koçer’in kullandığı korner atışında ön direkte Yiğitcan topa dokunamadı, arka direkte seken topa Osman Fırat kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

Dakika 8: Yiğit’in pasında Dilaver orta alandan topu Alima Yeni Malatyaspor yarı alanına taşıdı ve kaleye şutunu gönderdi, top üstten auta çıktı.

Dakika 22: Mba’nın pasında Hüseyin Kar, Balıkesirspor ceza alanına girmek isterken, İlhan Eker’in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Emre Malok bu pozisyonda faul verdi. Serbest vuruşu Sedat Ağçay kullandı. Top az farkla üstten auta çıktı.

Dakika 33: Balıkesirspor’da kazanlan serbest vuruşu Dilaver kullandı. Dilaver’in soldan ceza sahasına orta şeklinde kullandığı serbest vuruşta Tomislav Glumac kafayı vurdu, top kaleci Vedat Kapurtu’nun kucağında kaldı.

Dakika 37: Kerim’in ara pasında Yiğit topla buluştu. Yiğit, müsait pozisyonda topu kaleci Vedat’ın kucağına attı.

Dakika 41: Yiğit’in pasında Kerim ceza sahasının önünde tola buluştu. Kerim, kaleyi yoklamak istedi ancak Sadık araya girdi. Sadık’a çarpan top kornere çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Dakika 50: Kerim’in kullandığı köşe vuruşunda Zeefuik iyi yükseldi ama kafayı vuramadı.

Dakika 51: Guido’nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Hüseyin Kar, bekletmeden topu kaleye gönderdi. Kaleci Vukoviç, iki hamlede topu kontrol etti.

Dakika 60: Yiğit sol çaprazdan Alima Yeni Malatyaspor kalesini yokladı. Top, az farkla yandan auta çıktı.

Dakika 66: Yiğit sağdan topu Alima Yeni Malatyaspor ceza alanı içerisine taşıdı ve topu Kerim’e çıkardı. Kerim müsait pozisyonda topa vuramayınca, defans oyuncusu Sadık tehlikeyi savuşturdu.

Dakika 75: Kerim, ceza sahası dışından sert vurdu, top üstten auta çıktı.

Dakika 77: Bülent Cevahir’in ceza alanına ortasında Zeefuik’ten önce Sadık araya girdi ve topu kornere gönderdi. Bülent Cevahir’in kullandığı korner atışında Sadık bir kez daha topa müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

Dakika 80: Ani gelişen Alima Yeni Malatyaspor atağında Gudio topu ortaladı. Cezaalanı önünde topa yükselen Sedat, zor pozisyonuna rağmen kontrol etmeyi başardı, 3 futbolcuyu çalımlayarak kale çaprazına indirdi ve voleyle topu ağlara gönderdi: 1-0. (Üstteki fotoğrafta)

Dakika 83: Soldan gelişen atakta Sedat’ın pasında Umut Nayir topla buluştu. Umut’un şutunda top defanstan döndü.

Dakika 90+2: Ergec’in kullandığı korner atışında kaleci Vukoviç’te ileri çıktı. Zeefuik’in dokunamadığı top kaleci Vukoviç’in önünde kaldı. Vukoviç’in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Maçın sonuna 4 dakika eklendi. Maçta başka gol olmayınca, Alima Yeni Malatyaspor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

HABER: Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com