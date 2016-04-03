Zor Oldu, İyi Oldu: 1-0
Alima Yeni Malatyaspor, Balıkesirspor’la İnönü Stadı’nda karşı karşıya geldi. Alima Yeni Malatyaspor, karşılaşmayı Sedat’ın 80. dakikada kişisel çabası, inatçılığı ve becerisiyle attığı golle (yandaki fotoğrafta) 1-0 kazandı, haftalar sonra rahat bir nefes aldı.
Maraton tribündeki taraftarların Giresunspor maçında aldıkları ceza dolayısıyla yerlerini alamadıkları karşılaşma öncesi şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Alima Yeni Malatyaspor ve Balıkesirspor taraftarları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ ve ‘Vatan sana canım feda’ sloganlarını attılar. Yeni Malatyaspor’lu futbolcular, şehitlerin anısına maça siyah bantlı formayla çıktılar.
STAT: Malatya İnönü
HAKEMLER: Emre Malok (İstanbul), Mehmet Kapluhan (İstanbul), Candaş Elbil (İstanbul), 4 Hakem- Emre Kosif (İstanbul)
ALİMA YENİ MALATYASPOR: 22. Vedat Kapurtu, 15. Erkan Sekman, 16. Sadık Çiftpınar, 32. Yiğitcan Erdoğan, 44. Osman Fırat, 5. Ali Sakal, 3. Sedat Ağçay, 19. Sunday Mba (14. Azubuike Dk. 74), 27. Guıdo Koçer, 26. Hüseyin Kar (8. Ramazan Kahya Dk. 79), 81. Aydın Çetin (20. Umut Nayir Dk. 65)
YEDEKLER: 88. Ertaç Özbir, 18. Gonzalo Damıan Godoy Sılva, 52. Kemal Cingirt, 8. Ramazan Kahya, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 46. Azuka Ibobo Izu, 20. Mehmet Umut Nayir
TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz
BALIKESİRSPOR:1. Andrıja Vukovıc, 61. Bülent Cevahir, 4. İlhan Eker, 44. Tomıslav Glumac, 92. Okan Alkan, 5. Eray Ataseven, 8. Ragıp Basdağ (67. Berat Tosun Dk.81), 86. Dilaver Güçlü (26. Cüneyt Kçz Dk. 88), 7. Yiğit İsmail Gökoğlan (27. Sankoh Dk. 71), 14. Kerim Avcı, 9. Genero Aurelio Dennis Zeefuık
YEDEKLER: 89. Ertuğrul Furkan, 6. Muhammed Ali Doğan, 90. Uğur Aktaş, 26. Cüneyt Köz, 24. Ante Erceg, 67. Berat Tosun, 27. Alfred Sankoh
TEKNİK SORUMLU: Reha Kemal Erginer
GOL: Dk. 80 Sedat Ağçay (Alima Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 54 Sedat Ağçay (Alima Yeni Malatyaspor), Dk. 22 İlhan Eker, Dk. 67 Glumac, Dk. 79 Bülent Cevahir (Balıkesirspor)
Dakika 4: Guido Koçer’in kullandığı korner atışında ön direkte Yiğitcan topa dokunamadı, arka direkte seken topa Osman Fırat kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.
Dakika 8: Yiğit’in pasında Dilaver orta alandan topu Alima Yeni Malatyaspor yarı alanına taşıdı ve kaleye şutunu gönderdi, top üstten auta çıktı.
Dakika 22: Mba’nın pasında Hüseyin Kar, Balıkesirspor ceza alanına girmek isterken, İlhan Eker’in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Emre Malok bu pozisyonda faul verdi. Serbest vuruşu Sedat Ağçay kullandı. Top az farkla üstten auta çıktı.
Dakika 33: Balıkesirspor’da kazanlan serbest vuruşu Dilaver kullandı. Dilaver’in soldan ceza sahasına orta şeklinde kullandığı serbest vuruşta Tomislav Glumac kafayı vurdu, top kaleci Vedat Kapurtu’nun kucağında kaldı.
Dakika 37: Kerim’in ara pasında Yiğit topla buluştu. Yiğit, müsait pozisyonda topu kaleci Vedat’ın kucağına attı.
Dakika 41: Yiğit’in pasında Kerim ceza sahasının önünde tola buluştu. Kerim, kaleyi yoklamak istedi ancak Sadık araya girdi. Sadık’a çarpan top kornere çıktı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
Dakika 50: Kerim’in kullandığı köşe vuruşunda Zeefuik iyi yükseldi ama kafayı vuramadı.
Dakika 51: Guido’nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Hüseyin Kar, bekletmeden topu kaleye gönderdi. Kaleci Vukoviç, iki hamlede topu kontrol etti.
Dakika 60: Yiğit sol çaprazdan Alima Yeni Malatyaspor kalesini yokladı. Top, az farkla yandan auta çıktı.
Dakika 66: Yiğit sağdan topu Alima Yeni Malatyaspor ceza alanı içerisine taşıdı ve topu Kerim’e çıkardı. Kerim müsait pozisyonda topa vuramayınca, defans oyuncusu Sadık tehlikeyi savuşturdu.
Dakika 75: Kerim, ceza sahası dışından sert vurdu, top üstten auta çıktı.
Dakika 77: Bülent Cevahir’in ceza alanına ortasında Zeefuik’ten önce Sadık araya girdi ve topu kornere gönderdi. Bülent Cevahir’in kullandığı korner atışında Sadık bir kez daha topa müdahale etti ve tehlikeyi önledi.
Dakika 80: Ani gelişen Alima Yeni Malatyaspor atağında Gudio topu ortaladı. Cezaalanı önünde topa yükselen Sedat, zor pozisyonuna rağmen kontrol etmeyi başardı, 3 futbolcuyu çalımlayarak kale çaprazına indirdi ve voleyle topu ağlara gönderdi: 1-0. (Üstteki fotoğrafta)
Dakika 83: Soldan gelişen atakta Sedat’ın pasında Umut Nayir topla buluştu. Umut’un şutunda top defanstan döndü.
Dakika 90+2: Ergec’in kullandığı korner atışında kaleci Vukoviç’te ileri çıktı. Zeefuik’in dokunamadığı top kaleci Vukoviç’in önünde kaldı. Vukoviç’in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
Maçın sonuna 4 dakika eklendi. Maçta başka gol olmayınca, Alima Yeni Malatyaspor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.
HABER: Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
FOTO: Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com
ŞANLIURFA SPORA 3 PUAN VEYA 1 PUAN VERECEKSİNİZ.BURADN YAZIYORUM….DAHASONRA ERCİYES BİZİ ORADA RAHAT YENER…BİLGİNİZE….
Bu malatyaspor playof oynar demiştim önceki yorumlarda playofa oynayan takımları bırakın üst sıralardaki takımları yendi malatya para sorunu olmasa bu takım playof oynar bakın görün
Arkadaşlar haftalardır nerede olumsuz bir yorum görsem yazıyorum.Bu takım ligde kalırsa büyük iş başarmış olur.Ha işler daha iyi gitti playofflara kalırsak inanın şansımız yüksek.Çünkü kaybedecek bişeyimiz yok üstteki takımlar düşünsün.Ama gelecek seneye hoca kesinlikle kalmalı.Bu şartlarda yapılabileceklerin en iyisini yaptı hoca.
Küme düşme puanı en fazla 36-37 olur, rahat olun. Play off’a da ümitlenip, sonra yoneticisinden antrenörüne futbolcusuna salvolar savurmayın. Bu yılki hedefimiz ligde kalmaktı, bunu da 7 hafta kala garantilediler sayılır. İlk 5 hafta sonunda, bize şu anki konumumuz teklif edilseydi, öpüp başımıza koyardık, unutmayalım hemen.
Urfa maçını da kazanabilirsek kümede kalma ihtimalimiz çok yüksek olur. Ondan sonra ise gelecek sezonun planlamasına başlanılmalı. Teknik direktöründen futbolcusuna kadar komple yenilenme içerisine girmeliyiz. Böyle gitmez çünkü. Sadık gibi Umut gibi kaleci Ertaç gibi yetenekli, kaliteli oyuncular lazım bize.
Teşekkürler malatyaspor tesekkurler yöneticiler tesekkurler siyasiler hepinize cok ama cok teşekkürler
[email protected] bu email trt spor yetkili sorumlusu
şikayetlerinizi buraya mail olarak yapalım bu çiftte standartlığı gözardı etmeyelim kanalında olması gereken maç malatya maçıydı neden karabuk malatya maalesef sahipsiz
Maçı internetten rahat seyrettim.27 nci haftaya kadar Malatyamızın maçları yayınlıyan trt mecburiyet olmasaydı yayınlardı.Art niyetli olmayın.Maç Malatya daydı ben Malatyada olsam stad da izlerdim.Balıkesirde mi sahipsiz.Asil olmak Malatyalıya yakışır.Ben Trt nin her takıma adil davrandığını düşünüyorum.Maça gelince İyi oynamadık ama kazandık.Balıkesir daha iyiydi.Bizim aslan SADIK yine maçın kahramanıydı.Sedat gayretliydi ve bireysel çabası golü getirdi.Umut bu takıma lazım.Rakip defansı dağıtıyor ve faul yaptırtıyor.Önemli olan üç puan almaktı.İnşaallah ilerleyen dönemlerde iyi oynayarak,rakipleri ezerek puanlarımızı alırız.Tüm Malatyalılara selamlar,sevgiler.Aeo.
A.Yenimalatyaspor zor bir maçı kayıpsız atlattı ve nihayet 13.ten 11 sıraya yükseldi.Başta teknik ekip olmak üzere futbolcuları tebrik ederim.Önümüzdeki hafta Ş.Urfayı da kayıpsız geçerse ligde kalma yolunda büyük bir adım atmış olur.Bu arada proğramda olmasına rağmen maçı yayınlamayan TRT’ye binlerce yazıklar olsun.TV’den maç izleme keyfimizi kaçırdı.Bolu_Karabük maçı çok mu önemliydi.Konu Malatya olunca TRT es geçer.TRT denen ucube kuruluş internetten yayınlandığına dair alt yazı ile bilgi verme zahmetine bile katılmıyor.
Futbolcularda maalesef hiç bir ruh göremedim maçı kazanmak için uğraşmadılar hiç, bitse de gitsek havasındaydılar. Futbolcuda heyecan, kaygı yoksa o takımın işi zor… Allahtan alttaki takımlar düşmek için çaba gösteriyorlar da…
netten veriliyor malatyaya hesaba almamış trt sahipsiz malatya
Ya mac hangi kanalda (EDİTÖR: http://www.trtspor.com.tr‘de internetten)