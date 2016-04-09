A.Yeni Malatya:2 – Şanlıurfa:1

Alima Yeni Malatyaspor, İnönü Stadı’nda Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geliyor. Maç, TRT Spor’dan naklen yayınlanıyor. STAD: Malatya İnönü HAKEMLER:Koray Gençerler, Cumhur Altay, Hüsnü Emre Çelimli, 4.Hakem- Hasan Avcı ALİMA YENİ MALATYASPOR: 22. Vedat Kapurtu, 3. Sedat Ağçay, 5. Ali Sakal (Dk.46 14. Okechukwu Godson Azubuıke) , 8. Ramazan Kahya, 15. Erkan Sekman, 16. Sadık Çiftpınar, 19. Sunday Mba (Dk. 89 81. Aydın Çetin), 20. Mehmet Umut Nayir, 27. Guıdo Koçer (Dk.87 52. Kemal Cingirt), 32. Yiğitcan Erdoğan, 44. Osman Fırat

YEDEKLER:88. Ertaç Özbir, 13. Serhat Ayvaz, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 18. Gonzalo Damıan Godoy Sılva, 46. Azuka Ibobo Izu, 52. Kemal Cingirt, 81. Aydın Çetin

TEKNİK SORUMLU:İrfan Buz ŞANLIURFASPOR:44. Emrah Tuncel, 48. Erhan Kartal, 2. Hikmet Balioğlu (Dk.77 70. Mertcan Çam), 3. Şaban Özel, 53. Lokman Gör (Dk.54 36. Arnaldo Edı Lopes Da Silva) , 55. Ramazan Sal, 24. Rıcky Van Haaren, 6. Kubilay Sönmez, 77. Amın Soleıman Askar (Dk.87 27. Dıogo Jorge Moreno Valente), 32. Lomana Tresor Lualua, 39. Ahmet Aras

YEDEKLER:35. Necati Yılmaz, 70. Mertcan Çam, 23. Ekrem Hayyam Dağ, 63. Halil Köçer, 36. Arnaldo Edı Lopes Da Silva, 54. Yavuzhan Keleşoğlu, 27. Dıogo Jorge Moreno Valente

TEKNİK SORUMLU: Tugay Kerimoğlu

SARI KARTLAR: Guido, Sadık, Sedat (A.Yeni Malatya), Lokman, Lualua, Ramazan (Ş.Urfa)

6. dakikada Yeni Malatyaspor’un sağdan kazandığı serbest atışı kullanan Sedat, topu Şanlıurfa cezasahasına gönderdi. Topa Ramazan dokundu, rakip oyuncuya çarpan top ağlarla buluştu: 1-0

17. dakikada soldan gelişen Şanlıurfa atağında Şaban’ın ortaladığı topu Yiğitcan kornere çeldi. Atıştan sonuç yok.

20. dakikada Van Haaren’in sol çaprazdan attığı şutta top açık farkla aut.

22. dakikada Mba’nın pasını kapan Ramazan, cezaalanının girişinde vurdu. Top defans oyuncusuna çarptı ve Şanlıurfalı oyuncular tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada Ş.Urfa cezaalanında Erhan hata yapınca, Ramazan topa hamle yaptı, ancak dengesini kaybederek düşünce, Hikmet tehlikeyi önledi.

25. dakikada Van Haaren cezaalanının önünden sert vurdu, üstten aut.

29. dakikada Erkan sağdan ortaladı, Guido kafayı vurdu. Top auta çıktı.

37. dakikada Şanlıurfa kazandığı serbest atışı çabuk kullandı, Ahmet Aras cezaalanı önünde topu kontrol etti, kaleye şutladı. Vedat’ta kaldı.

43. dakikada Yeni Malatya defansının üst üste hatasıyla topa sahip olan Şaban, soldan ortaladı. Beklemediği bir anda topu önünde bulan Askar, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi ve önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Hakem oynanmamış süre olarak 1 dakikayı işaret etti.

45+1’deki serbest atışı Van Haaren kullandı, Vedat güçlükle kontrol etti.

İlk yarı A.Yeni Malatyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle kapandı.

54. dakikadaki Yeni Malatya atağında, Ramazan soldan ortaladı. Cezaalanı içerisinde Guido topu kontrol edemeyince, kaleye yakın mesafeden çok kötü vurdu, üstten aut.

56. dakikada Sunday Mba, cezaalanında ayağındaki topu kontrol edemeyince, rakibine kaptırdı ve ev sahibi takımın önemli bir atağı sonuçsuz kaldı.

59. dakikada Yeni Malatya kalecisi Vedat’ın büyük hatası, Şanlıurfa’nın beraberliği sağlamasına yolaçtı. Sağdan kazanılan serbest atışı Edi kullandı. Barajı geçen topu rahatlıkla kontrol edebileceğini düşünen Vedat’ın yumruklama- tutma tereddüdü, topu elinden kaçırmasına yolaçtı ve top ağlarla buluştu:1-1

64. dakikada Guido sağdan cezaalanına girdi, ancak Askar tarafından kornerle durduruldu. Kornerden gelen topu Ş.Urfa defansı uzaklaştırdı. Yeni Malatya defansına kadar gelen top, yeniden Şanlıurfa cezasahasına doğru gönderildi. Ofsayt pozisyonundaki Umut’un hamle yapmadığı topu Şanlıurfa defansı uzaklaştıramayınca, hamle yapan Sunday Mba, sağdan topu sürdü ve yerden bir vuruşla Yeni Malatyaspor’un golünü kaydetti:2-1

67. dakikada Yeni Malatya’nın kazandığı serbest atışı Guido kullandı. Top çok az farkla auta çıktı.

73. dakikada soldan kazanılan serbest atışı Şanlıurfa Lualua ile kullandı. Gelen topu Vedat yumruklayarak kornere çeldi. Kornerden sonuç yok.

75. dakikada Ramazan soldan atak yapmak isteyince, adaşı Ramazan tarafından faulle durduruldu. Atışı Sedat kullandı. Aut.

86. dakikada Şanlıurfa’nın kontraatağında Ahmet Aras cezaalanına girdi, rahat vurmasına Sadık engel oldu. Vedat’ın ilk aşamada kontrol edemediği topa Ahmet Aras yeniden hamle yaptı, ancak Vedat ikinci müdahalede topa sahip oldu.

89. dakikada Lualua, soldan cezaalanına doğru topu sürdü ve şutunu attı. Az farkla auta çıktı.

Hakem oynanmamış süre olarak 5 dakikayı işaret etti.

90+2’de Yeni Malatya gole çok yaklaştı. Topu cezaalanında alan Umut vuramadı, Ramazan aldığı topla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleciden döndü.

Sonraki dakikalarda her iki takımın çabası başka gol getirmedi ve Alima Yeni Malatyaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Ferdi DURDU