AB Liderlerinden Kudüs Kararı
28 üyeli AB’nin devlet ve hükümet başkanları, Brexit, sığınmacılar, Kudüs, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konuları görüşmek üzere Brüksel’de AB Konseyi binasında toplandı.
Zirve devam ederken AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs’le ilgili açıklamada bulundu. Tusk, açıklamasında, “AB liderleri iki devletli çözüme olan güçlü bağlılığı ve bu bağlamda AB’nin Kudüs’e ilişkin pozisyonunun değişmeyeceğini teyit etti.” denildi.
AB, Kudüs’ün 1967 sınırlarında iki devletin de başkenti olmasını destekliyor. AB, ABD Başkanı Donald Trump’ın aksine tek taraflı adımlardan kaçınılmasını ve Kudüs’ün statüsünün müzakereler neticesinde belirlenmesini istiyor.
Brüksel, AA
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