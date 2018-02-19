Abacı Deneyimlerini Paylaştı

Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı (ortadaki), gazetecilikte yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi İletişim Paylaşım Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Gazetecilikte Fotoğraf Sunumu” konulu söyleşiyi programına Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı katıldı. Söyleşiye Büyükşehir Kent Konseyi fotoğrafçılık kursu öğrencilerinin yanı sıra Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halil İbrahim Kılıç, Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyet Başkanı Kemal Deniz, Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Celal Koyuncu, Dijital Fotoğrafçılık Kursu Eğitmeni İletişimci Ramiz Akar ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Söyleşi programına katılan genç fotoğrafçılara birkaç öneride bulunan Nihat Abacı, “Fotoğraf çekerken ışığı kesinlikte arkanıza almanız gerekir. Güneşe karşı veya cama karşı kesinlikle fotoğraf çekmemelisiniz. Sağlıklı bir fotoğraf bu şekilde olmaz. Gazetecilik yaptığım dönemde bir bakanı dahi ışıktan dolayı yerinden kaldırıp başka yere oturtarak öyle fotoğraflarını çektiğimiz olmuştur. Arkada cam olduğu için fotoğraf simsiyah çıkıyor. Çünkü yapacağınız mesleğe önce saygı duymanız lazım. Karşı tarafa güzel bir intiba vermeniz lazım. Eğer simsiyah fotoğraf götürürseniz kimse o fotoğrafı beğenmez ve gazetede de kullanılmaz, şu anki web sitelerinde de kullanılmaz” dedi.

Kadrajın genellikle geniş alınmasının fotoğraf çekimini çok etkilediğini belirten Abacı, “Fotoğraflarınızda özellikli fotoğraflarınız hariç insan unsuru olmasına dikkat edin. Gazetecilik mesleğinde bütün fotoğraflarda insan unsuru gerekiyor ama manzara fotoğrafı dahi seçseniz o kareye daha fazla değer katıyor. İnsan unsuru fotoğrafta olunca özellikle köylerde insanları kareye almak çok zor oluyor. Burada çeken kardeşimizin mahareti devreye giriyor. O kişiyle önce iyi bir iletişim kurmalısınız, ondan sonra fotoğraf makinesini çıkarmalısınız. Eğer gittiğiniz zaman hemen sizin fotoğrafını çekeyim derseniz bir sıfır mağlupsunuz” şeklinde konuştu.

Anadolu’da çalışan basın mensuplarının sıkıntılarının daha fazla olduğunu ifade eden Abacı, habere gidince sadece fotoğraf çekmekle meşgul olmadıklarını aynı zamanda kamera ile görüntü alıp programla alakalı not aldıklarını söyleyerek bu durumun insanı yıprattığını belirtti.

Söyleşi sonunda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyet Başkanı Kemal Deniz ve Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar tarafından Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı’ya plaket takdim edildi.

iha