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Malatya Haber -

‘Abartılı Egzozlu’ Araçlara Ceza

‘Abartılı Egzozlu’ Araçlara Ceza
  • 27.04.2017
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Malatya’da Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen denetimlerde, abartılı egzozla gürültü kirliliği yapan 35 araçla ilgili cezai işlem yapıldığı bildirildi.

Trafik denetimlerine ilişkin Emniyet Müdürlüğü açıklaması şöyle:

“İlimiz genelinde 16-25/04/2017 tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan denetimlerde;

• 767 motosiklet kontrol edilmiş 26 sürücü ve araç sahibine toplam 34 adet ceza maddesi karşılığı 16798 TL

• Gürültü kirliliği yaptığı tespit edilen (Abartı Egzoz) 35 araç hakkında 6485 TL ceza işlem uygulanmıştır.

• Ayrıca 17.04.2017 tarihinde İnönü Caddesi üzerinde yapılan Trafik denetimleri sırasında durdurulan bir motosiklet sürücüsünün yapılan sorgulamasında Şahsın “Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan (hükümlü) arandığı tespit edildiğinden şahıs hakkında gerekli işlem yapılmak üzere ilgili birime teslim edilmiştir.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. malatyalı dedi ki:
    27 Nisan 2017, 16:36

    ALLAH RIZASI İÇİN SAYIN EMNİYET MÜDÜRÜM BİRDE MOTORBİSİKLETLER İÇİNDE UYGULASANIZ HARİKA OLUR

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  2. fk dedi ki:
    27 Nisan 2017, 16:27

    trafik polisleri o zaman motorsikletlere ceza yazsınlar mıllet sesınden yolda yuruyemıyor

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  3. Michail dedi ki:
    27 Nisan 2017, 16:17

    Evet guzel uygulama ama adamlar sadece ona ceza yazsa iyi arac modifiyeli diye de yaziyo böyle sacmalik olur mu? Sanane adamin zevkinden aracinda abartili bisey olursa eksigi olursa ceza yaz modifiyeden neden yaziyon milleti nasil soyacaklarini bilmiyolar bunlar

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  4. Asas44 dedi ki:
    27 Nisan 2017, 15:39

    Valla su abart egzoz olayi mükemmel olmuş bence daha çok yapilmasi lazim bu tip araclarin kontrolunu ve daha fazla ceza yazilmasi lazim elinize saglik

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