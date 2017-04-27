‘Abartılı Egzozlu’ Araçlara Ceza

Malatya’da Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen denetimlerde, abartılı egzozla gürültü kirliliği yapan 35 araçla ilgili cezai işlem yapıldığı bildirildi.

Trafik denetimlerine ilişkin Emniyet Müdürlüğü açıklaması şöyle:

“İlimiz genelinde 16-25/04/2017 tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan denetimlerde;

• 767 motosiklet kontrol edilmiş 26 sürücü ve araç sahibine toplam 34 adet ceza maddesi karşılığı 16798 TL

• Gürültü kirliliği yaptığı tespit edilen (Abartı Egzoz) 35 araç hakkında 6485 TL ceza işlem uygulanmıştır.

• Ayrıca 17.04.2017 tarihinde İnönü Caddesi üzerinde yapılan Trafik denetimleri sırasında durdurulan bir motosiklet sürücüsünün yapılan sorgulamasında Şahsın “Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan (hükümlü) arandığı tespit edildiğinden şahıs hakkında gerekli işlem yapılmak üzere ilgili birime teslim edilmiştir.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi