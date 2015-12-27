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Malatyalife Residence

Malatya Haber -

ABD Bombardımanında Öldü

ABD Bombardımanında Öldü
  • 27.12.2015
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ABD’nin Suriye’de IŞİD’e yönelik düzenlediği operasyon sırasında hedef aldığı bir evde ölen aktivist Yakup Bülent Alnıak’ın Malatyalı olduğu ve 2 ay önce Suriye’ye gittiği bildirildi. 

Malatya Meşale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin üyesi olduğu  öğrenilen 40 yaşındaki Yakup Bülent Alnıak’ın ölümüyle ilgili olarak derneğin internet sitesinde şu açıklama yeraldı:

“İnna  lillahi ve inna ileyhi raciun – Allah’tan geldik ve yine O’na döneceğiz!

23 Eylül 2014 günü Suriye’deki ABD saldırısında hayatını kaybeden Yakup Bülent Alnıak kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Yakup Bülent Alnıak, Gazze’deki kardeşlerimize yardım götüren Mavi Marmara Gemisinde  yer almış ve “Mavi Marmara’nın Serencamı” adlı kitabı kaleme almış aktivist ve yazardı. Alnıak İki çocuk babasıydı.

Yakup Bülent Alnıak, İYİLİKDER ve Meşale Derneği’ne hizmetleri olmuş bir kardeşimizdi. Suriye’ye yaklaşık 2 ay önce giden Yakup Alnıak kardeşimizin İYİLİKDER Kurban organizasyonu ile ilgili bir görevi bulunmamaktaydı. 

Alnıak, Suriye’de yaşanan insanlık dramı ile ilgili “3. Yılında Suriye Dramı” adlı bir kitap çalışması yapıyordu. Son saldırılarda İdlib’de kaldığı evin ABD tarafından bombalanması sonucu hayatını kaybetmiştir.

Yakup kardeşimizin sosyal medyadaki son paylaşımı olan “Hayatım ve ölümüm O’nun içindir.” Ayet-i Kerimesi ile onu Rabbimize yolcu ediyoruz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur…”

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