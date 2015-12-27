ABD Dışişleri’nden Sert Açıklama!

ABD Dışişleri yetkilisi, VATAN Gazetesi’ne Türkiye’deki bazı basın organlarında ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone hakkında çıkan ve onun ülkeden ayrılmasını da talep eden haber ve iddialarla ilgili sert bir açıklama yaptı.

Yetkili şunları söyledi: ‘’Bazı Türk medyasında Amerikan Büyükelçisi, diğer üst düzey ABD yetkilileri, uluslararası basın temsilcileri, özel Amerikan vatandaşları ve grupları hakkında süregiden iftira ve doğru olmayan saldırılar derin bir rahatsızlık veriyor.’’

ABD Dışişleri yetkilisi, bunun yanısıra, ‘iftira ve yanlış’ yayınlar hakkında Türk hükümetinden de bazı beklentilerini sıraladı: ‘’Ümit ederiz ki Türk hükümeti bu saldırıları tekzip ederek ve kınayarak bizim hayati öneme sahip ilişkilerimizi taraflı siyasi gayretlere karşı koruyacaktır.’’

Amerikan Dışişleri’nden özel açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, süregiden yolsuzluklar ve rüşvet iddiaları ile ilgili haberler hakkında ise şu açıklamayı yaptı: ‘’haberleri görüyor ve takip ediyoruz. Spesifik olarak bu haberlere yapacağımız bir yorum bulunmuyor, ama tekrar etmek isteriz ki Türkiye’nin yargı sisteminde en yüksek standartlarda şeffaflık, anındalık ve adaletin sağlanmasını bekliyoruz.’’