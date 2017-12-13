ABD Elçiliğine Kudüs İçin ‘Siyah Mektup’ Kampanyası

Malatya’da ABD´nin Kudüs´ü İsrail´in başkenti olarak tanımasına tepki ve protesto amaçlı olarak siyap mektup gönderme kampanyası başlatıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından organize edilen eylemde Soykan Parkı’na kurulan stantlar da siyah kağıt üzerine vatandaşlar beyaz yazan kalemle ABD’nin Kudüs kararını protesto eden düşüncelerini yazarak, siyah zarflara koydular.

Siyah mektuplu protesto eylemine her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, “Burada siyah mektuplarla birlikte yazılan protesto mektuplarını Amerika Büyükelçiliğine gönderip, buradaki sesimizi tüm dünyaya duyurmak için gereken çabayı göstereceğiz. Biz bu mektupları Cuma günü postane aracılığı ile Amerika Büyükelçiliğine göndermeyi planlıyoruz. Bir kabullenmeyişin sembolü, İsrail’in yaptığını kabullenmeyişin sembolü, insanlık adına Kudüs’e yapılanların kabullenmeyişin bir sembolü olarak biz özellikle siyah mektupları seçtik. Kudüs’te yapılanları tasvip etmediğimizi göstermek üzere siyah rengi tercih ettik.” dedi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com