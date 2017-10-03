ABD Tarihinin En Kanlı Saldırısı

ABD’nin Las Vegas kentinde pazar gecesi 64 yaşındaki Amerikan vatandaşı Stephen Paddock’un konser alanındaki katılımcıların üzerine yolun karşısındaki otelin 32. katından ateş açması ülkeyi şoke etti.

Saldırıda en az 59 kişi öldü, 500’den fazla kişi yaralandı.

Daha önce ABD’nin farklı şehirlerinde de benzeri saldırılar düzenlenmişti ancak Paddock’un düzenlediği saldırı, ABD modern tarihindeki en kanlı silahlı saldırı oldu.

ABD tarihindeki diğer bazı silahlı saldırılar şöyle:

12 Haziran 2016 – Orlando’da gece kulübüne saldırı

Florida eyaletinin Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği gece kulübü Pulse Club’a düzenlenen saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi yaralandı. Saldırganın kimliği, 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Ömer Metin olarak açıklandı. Saldırıyı DEAŞ üstlendi. Daha sonra saldırganın, bardaki arkadaşlarından biriyle yaşadığı husumet üzerine saldırıyı düzenlediği açıklandı.

2 Aralık 2015 – San Bernardino saldırısı

California eyaletinin San Bernardino şehrinde engellilere hizmet veren Inland Regional Center binasına giren 2 saldırganın, uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu 14 kişi öldü, 10’dan fazla kişi yaralandı. Saldırganların kimliği ABD vatandaşı 28 yaşındaki Syed Rizvan Farook ve 29 yaşındaki eşi Tashfeen Malik olarak açıklandı. Saldırıyı DEAŞ üstlendi fakat ABD hükümetinin açıklamasında saldırganların “kendi başlarına radikalleştikleri” belirtildi. Saldırı “terör saldırısı” olarak değerlendirildi.

16 Eylül 2013 – Deniz üssü saldırısı

ABD vatandaşı Aaron Alexis, Washington Donanması Tersanesi’nde rastgele ateş açtı. Saldırıda 12 kişi öldü. Siyahi Amerikalı Aaron, polis tarafından öldürüldü. Sabah 08.30’da başlayan saldırı 50 dakika sonra Aaron’un öldürülmesiyle son buldu.

14 Aralık 2012 – Sandy Hook İlkokulu saldırısı

New York’a yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Newtown kentindeki Sandy Hook İlkokulunda düzenlenen silahlı saldırıda 20’si çocuk 26 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen 20 yaşındaki Amerikalı Adam Lanza, ilkokula gitmeden önce evde annesini vurarak öldürmüştü.

20 Temmuz 2012 – Batman filminin galasında düzenlenen saldırı

Colorado eyaletinin Aurora kentinde “Batman: The Dark Knight Rises” filminin galasında filmin karakterlerinden “Joker”i taklit etmeye çalışan bir kişi, sinema salonunu basarak 12 kişiyi öldürdü. 24 yaşındaki Amerikalı James Holmes, sinema salonuna önce gaz bombası atmış ardından otomatik silahla salondakilerin üzerine ateş açmıştı. Saldırıdan sonra otoparktaki aracına gitmek isterken yakalanan saldırganın, psikolojik sorunları olduğu kaydedildi.

3 Nisan 2009 – Binghamton saldırısı

New York’taki Binghamton kentinde 41 yaşındaki Asya kökenli Jiverly Wong’un göçmen toplum merkezinde rastgele ateş açması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Daha önce kendisinin de bu merkezde İngilizce dersleri aldığı belirtilen saldırganın, eski sınıfına giderek öğretmeni ve derste bulunan öğrencileri hedef aldığı belirlendi. Wong daha sonra olay yerinde intihar etti.

16 Nisan 2007 – Virginia Teknik Üniversitesi saldırısı

Virginia Teknik Üniversitesinin kampüsünde düzenlenen saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın kimliği, üniversite yurdunda kalan 23 yaşındaki Asya kökenli öğrenci Seung-Hui Cho olarak açıklandı. Yaklaşık 5 saat süren saldırının ardından saldırgan intihar etti.

20 Nisan 1999 – Columbine Lisesi katliamı

Colorado eyaletinin Littleton ilçesindeki Columbine Lisesinde düzenlenen saldırıda biri öğretmen 13 kişi hayatını kaybetti. Okul arkadaşlarını hedef alan Amerikan vatandaşları 18 yaşındaki Eric Harris ve 17 yaşındaki Dylan Klebold, okulun kütüphanesinde intihar etti.

20 Ağustos 1986 – Postacı katliamı

Oklahoma’ya bağlı Edmond’ta çalışan bir postacının iş arkadaşlarına ateş açması sonucu 14 kişi öldü. Amerikalı Patrick Henry Sherrill, yanındaki 3 silahla 10 dakikada içeride bulunan 20 kişiyi taradı. Saldırgan, daha sonra kafasına kurşun sıkarak hayatına son verdi.

18 Temmuz 1984 – McDonald’s katliamı

California eyaletinin San Ysidro şehrindeki bir McDonald’s restoranına giren 41 yaşındaki Amerikalı James Huberty, Uzi silahı, pompalı av tüfeği ve tabancasıyla aralarında çocukların da olduğu 21 kişiyi öldürdü. Saldırgan, katliamdan yaklaşık bir saat sonra kaçmaya çalışırken keskin nişancı tarafından öldürüldü.

18 Şubat 1983 – Kumarhane katliamı

Seattle eyaletindeki Wah Mee kumarhanesine soygun için giren 3 kişi, 13 kişiyi vurarak öldürdü. Kwan Fai Mak ve Benjamin Ng, cinayetten ömür boyu hapse mahkum edildi. Kaçmayı başaran üçüncü saldırgan Wai-Chiu, yıllar sonra Kanada’da yakalandı.

25 Eylül 1982 – “Baba” katliamı

Pennsylvania’daki Wilkes-Barre kentinde 40 yaşındaki siyahi Amerikalı cezaevi muhafızı George Banks, önce 5 çocuğunu öldürdü, daha sonra sokakta rastgele insanlara ateş açarak 8 kişiyi daha katletti. İdama mahkum edilen Banks’ın cezası, 2011’de Pennsylvania Yüksek Mahkemesi tarafından iptal etmişti.

1 Ağustos 1966 – Teksas Üniversitesi katliamı

Teksas’da eski bir ABD askeri olan Charles Joseph Whitman, önce annesini ve eşini öldürdü, daha sonra da Austin şehrindeki Teksas Üniversitesinde bulunan kuleden ateş açarak 16 kişiyi katletti. Saldırıda 30 kişi yaralandı. Kuleye tırmanan 2 polis memuru, Whitman’ı vurarak öldürdü.

5 Eylül 1949 – Camden saldırısı

New Jersey eyaletinin Camden şehrinde yaşayan İkinci Dünya Savaşı gazisi 28 yaşındaki Amerikalı Howard Unruh, caddede yürürken 12 dakika boyunca etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda 3’ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti. Unruh’un saldırısı, tarihe “ölüm yürüyüşü” olarak geçti. Saldırının ardından teslim olan Unruh, polisin “Psikopat mısın?” sorusuna “Hayır gayet iyi durumdayım.” yanıtını verdi. Daha sonra Unruh’ın akli dengesinin yerinde olmadığına karar verildi.

AA