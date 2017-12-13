ABD ve İsrail’i Kudüs’te Protesto Ettiler

Yeşilyurt Belediyesi tarafından organize edilen Kudüs ziyareti ile 72 kişilik kafile, Mescid-i Aksa başta olmak üzere dini ve tarihi mekânları ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Dünya’da eğer barış ve huzur tesis edilecekse çözüm yollarından bir tanesi; insanlığın vicdanı ve kırmızıçizgisi olan Kudüs’e sahip çıkmaktır. Kudüs’te barışın sağlanması sadece Ortadoğu’da değil, Dünya’da barışın hâkim olması anlamına gelmektedir. Kudüs, işgalci İsrail’e bırakılamayacak kadar değerli ve kıymetlidir.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘İsrail’in Başkenti Kudüs’tür’ açıklamasından sonra dünyanın gözünün çevrildiği Kudüs’e inceleme ve araştırma gezisi düzenledi.

KUDÜS ZİYARETİNDE TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Birinci Dünya Savaşının yaşandığı 1917 yılının 9 Aralık sabahı Kudüs’ün tahrip edilmemesi için savaştan çekilme kararı alan Osmanlı İmparatorluğunun bölgeyi terk edişinin 100. yılı nedeniyle gerçekleşen anma ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın dünya siyaset tarihine kara bir leke olarak geçen talihsiz açıklamasının ardından yaşanan gerginliğe rağmen iptal edilmedi. Kararı protesto etmek amacıyla Mescid-i Aksa’da Filistin ve Türk bayrakları açılarak karar protesto edildi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından organize edilen ziyaret ile 72 kişilik kafile, Mescid-i Aksa başta olmak üzere dini ve tarihi mekânları ziyaret etti. Cuma namazı öncesi ve sonrasında, Mescid-i Aksada bulunan ziyaretçiler tarafından Türk Bayrakları ve Filistin Bayrakları ile ‘Kudüs’ün İsrail’in Başkenti’ olarak gösterilmesine tepki gösterip, ABD Başkanı Trump’ı ve İsrail Hükümetini kınadılar.

Tansiyonun yüksek olduğu ve gerginliğin had safhaya ulaştığı bir dönemde Kudüs’e giden Başkan Polat ve ziyaretçiler, Mescid-i Aksa’da Mervan Mescidi, İlk Kıble Mescidi, Burak Mescidi olmak üzere kutsal mekânları ziyaret ederek, ibadet ettiler. Ayrıca Hz. Ömer Camisi, Hz. Musa’nın külliyesi, Hişam Sarayı, Kudüs’ün tarihi çarşısını, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yer olarak inanılan Çile yolu ve Kıyamet Kilisesi, Burak Duvarı, Zeytin Dağı, Selman-ı Faris, Rabiatul Adeviyye ve Sultan Abdulhamit’in yaptırdığı saat kulesinde incelemelerde bulundular.

“KUDÜS HEPİMİZİN GÖZ BEBEĞİDİR”

Müslümanların ilk kıblesi Kudüs’ün insanlık tarihiyle birlikte çok özel bir konuma sahip olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Üç dinin ortak mekânı olarak kabul edilen bu kutsal topraklara ne zaman gelsek içimizi bir hüzün kaplamaktadır. Dünyanın merkezi olarak kabul edilen, peygamberler şehri bu mukaddes toprakların hiç hak etmediği şekilde kan ve gözyaşına hâkim olması hepimizin yüreğini dağlamaktadır. Kudüs bizim kanayan yaramız, buralarda yaşanan acıyı kalbimizde hissetmekteyiz. Kudüs ziyaretini özellikle 9 Aralık’ta gerçekleştirmemizin nedeni; bundan tam 100 yıl önce bugün ecdadımız sabah namazının ardından ‘Kudüs ve dini merkezler zarar görmesin’ diye savaştan çekilme kararı almıştı. Bizlerde 7 ile 10 Aralık günleri arasında her karış toprağında ve taşında insanlık tarihinden bir izi görebileceğiniz, Hz. Muhammed’in Mirac’a yükseldiği Kudüs’ü ziyaret ettik. Bu mukaddes topraklarda asırlardır çekilen acı ve zulümler İslam coğrafyasının kenetlenmesiyle ortadan kalkacaktır.” dedi.

“KUDÜS DAVASI, İSLAM ÜMMETİNİN VE İNSANLIĞIN DAVASIDIR”

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının bölgedeki tansiyonu yükselttiğini, bu yaklaşımları nefretle kınadıklarını dile getiren Başkan Polat, “Kudüs’ün Başkent olarak ilan edilmesi asla kabul edilemez. Bizim için yok hükmünde ve geçersiz olan bu açıklamalar uluslar arası anlaşmalar ve Birleşmiş Milletler kararlarına tamamen terstir. Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin birlikte yaşadıkları Kudüs, üç mescidimizden bir tanesi olan Mescid-i Aksa’dan dolayı bizim dinimizde özel bir konumadır. Sadece Mescid-i Aksa değil burada nice peygamberlerin eserleri, Selahattin Eyyubi, Kanuni Sultan Süleyman ve Abdulhamid’in mirasları bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu buraları terk ettikten sonra bölgede huzur ve barış ortamı kaybolurken, şiddette sürekli artmıştır. Bölgedeki tansiyonun azalması, insanların yine barış içinde yaşaması için ecdadımızın anlayışına ihtiyaç vardır. ABD ile İsrail’in ortak aldıkları ve vicdanı olan tek bir insanın kabul etmeyeceği bu karar, Ortadoğu’ya ancak kan ve gözyaşı getirir, başka bir şey kazandırmaz. Zira Kudüs sadece Filistinlilerin değil, dünyadaki tüm Müslümanların ortak davasıdır. Kudüs insanlığın vicdanı ve kırmızıçizgisidir. Dini ve etnik kökeni farklı olan bütün insanların barışın tek adresi Kudüs ruhu etrafında kenetlenmesi ve bu zulme ‘dur’ demesi gerekmektedir. Kudüs, tüm Müslümanların göz bebeğidir” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANI HACI UĞUR POLAT’A TEŞEKKÜR EDERİM”

Kendisini Kudüs gezisine davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür eden Gazeteci-Yazar Oral Çalışlar, “Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ettiklerini açıklamasından hemen sonra Kudüs’e geldik, dini ve tarihi mekânları inceledik. Türkiye’nin bu bölgede ne kadar önemli olduğunu ziyaretimiz sırasında gördük, temaslarımızda veya görüştüğümüz insanlardan bu intibayı edindik.” dedi.

“OSMANLI VE KUDÜS BARIŞ RUHUNU DÜNYAYA YAYMAK GEREKİYOR”

AKP Eski Milletvekillerinden Abdurrahman Kurt ise, “100 yıl önce bu bölgeden çekilme kararı alan Osmanlı İmparatorluğunun oluşturduğu barış ortamından sonra bu bölgede dünya savaşının nasıl tetiklendiğini, dünya barışının nasıl bozulduğunu gösteren süreçler yaşandı ve bu süreç halen yaşanmaktadır. Bizim için Çanakkale ruhu ne kadar önemliyse Kudüs ruhu da o kadar önemlidir. Kudüs ruhunun canlı ve diri tutulması gerektiği bu önemli dönemde Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ın düzenlediği bu organizasyon, unutmaya yüz tutulan Kudüs ruhumuzun tekrardan hatırlanmasına ve canlanmasına neden oldu. Kudüs ruhunu Türkiye üzerinden Ortadoğu’ya, Müslüman ülkelere ve aslında barışa çok fazla ihtiyaç duyan dünyanın farklı coğrafyalarına yaymak gerekiyor. Osmanlı ve Kudüs barış ruhunu tekrardan yeşertecek bu tür organizasyonları ve diriliş hareketlerini başlatamazsak bizim dışında geliştirilen şey dünya savaşıdır. Silahı çok olanların mazlum ve mağdur insanlar üzerinde hâkimiyet kurmak adına planlar yaptıkları yeni bir dünya savaşını durdurmanın yolu; Kudüs ruhunu İslam Dünyasından başlayarak dünyaya yaymaktır. Böylesine hassas bir dönemde Trump’ın yaptığı açıklama insanlık ve dünya barışı adına utanç verici, kara bir lekedir. Bu karar dünya barışını baltalamaktır” şeklinde konuştu.

Geziye katılan Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleri gerçekleşen ziyaretten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kudüs ziyaretine; AKP Eski Milletvekillerinden Abdurrahman Kurt ve İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile eşi Yasemin Polat, (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı Adnan Demir, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Gazeteci-Yazar Oral Çalışlar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, MEGSAS Genel Müdürü Münir Özpolat, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri ve personeller katıldı.

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