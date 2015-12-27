ABD’de Türk Füzesine İlgi

ABD’deki askeri fuarda Türk Savunma Sanayisi’nin önde gelen 6 şirketinin ”Türk malı” ürünleri yoğun ilgi gördü.

Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) şemsiyesi altında 5 Türk firması ile Roketsan, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen askeri fuara katıldı.

Firmalar, fuarda kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldılar. Silah satışları yapan Sarsılmaz firması, fuar öncesinde ABD’nin en önde gelen silah dergisine ”Türk devrimi” başlığıyla konu olurken, Roketsan’ın ”dünyada benzeri olmayan” Cirit füzesine yüksek ilgi oldu. Gate firmasının, kayalar içine saklanan detektör ve kamera sistemleri de ilgi çekti.

Olağanüstü etkilendim

Stantları gezen ve bilgi alan Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan da AA’ya, ”Türkiye’de yapılanları görmek, bizim savunma sanayi alanındaki kaydettiğimiz başarıları görmekten olağanüstü etkilendim” dedi.