AB’de Kriz
22 AB üyesi ülke ile İsviçre, İzlanda ve Norveçte serbest dolaşım hakkı tanıyan 26 yıllık Schengen anlaşması en ciddi krizlerinden birini yaşıyor. Kuzey Afrika kökenli mülteci akınının ardından Fransadan sonra Danimarka da sınır kontrollerine başlıyor. ABde tepki büyük.DANİMARKAnın Schengen ülkesi olmasına rağmen sınırlarda kontrolü başlatacağını açıklaması AByi karıştırdı. AB Komisyonu yaptığı yazılı açıklamada, Kopenhag yönetimini serbest dolaşım kurallarını ihlal etmeme konusunda uyarırken, Avrupa Parlamentosu (AP) bu karara karşı en sert tepkiyi gösteren kurum oldu.
Avrupa Parlamentosundaki milletvekillerinin çoğunluğu ABnin temel taşlarından birinin böylesine çabuk yerinden oynatılmasına öfke duydukları mesajını verdiler. Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek, serbest dolaşımın Avrupa halkının takdir ettiği en önemli özelliklerinden biri olduğunu belirterek, Schengen alanının imha edilmesini kabullenemeyiz dedi. APnin siyasi grup başkanları da açıklama yaparak, Danimarkanın kararına sert tepki gösterdiler.
APnin en büyük siyasi gurubu Hıristiyan demokratların Başkanı Joseph Daul, sınır kontrolünün kabul edilemez olduğunu söyledi.
İç siyasette kaybeden liderler
Sosyalist Grup Başkanı Martin Schultz ise bu kararın kendisini şok ettiğini söyleyerek, Avrupa ruhunu kaybediyor dedi. Schultz, Fransa ve İtalyanın bu tartışmayı başlattığını belirterek, Biz iç siyasette sırtını duvara dayamış iki hükümet başkanının popülist tavırlarla bir çıkış yolu aramasına destek vermeyi hiç düşünmüyoruz ve böyle bir tartışma başlatmak için bir gerekçe görmüyoruz dedi.
Liberal Gurup Başkanı Guy Verhofstad ise, Danimarkanın kararının üzüntü verici olduğunu belirtti ve Fransayı suçlayarak, Her şey Fransanın tavır değişikliğiyle başladı dedi.
Danimarkanın bu kararı, Almanyayı da kızdırdı. Alman Sosyal Demokrat (SPD) üyesi Ulrike Rodust, bu kararı skandal olarak nitelerken, Danimarka makamlarından bir kez daha gözden geçirilmesini, aksi takdirde Schengen üyeliğinden çıkmasını talep etti. AB Komisyonu ise dün yaptığı toplantıda, Schengen anlaşmasının gözden geçirileceği kararını alarak uygulamanın daha da katılaştırılacağı mesajını verdi.
35 milyon Euro bütçe ayrıldı
Danimarka, özellikle Kuzey Afrikadan gelen yoğun göç üzerine sınırları kontrol kararı aldığını, yeni kontrol merkezlerinin oluşturulması için 20 milyon, polis ve gümrük kontrol memurları için de 15 milyon Euro bütçe ayrıldığını açıkladı. Danimarkanın kararına göre, Schengen anlaşmasına rağmen, İsveç ve Almanya sınırında tüm araçlar ve trenler kontrol edilecek.