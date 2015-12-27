AB’de Kriz

22 AB üyesi ülke ile İsviçre, İzlanda ve Norveçte serbest dolaşım hakkı tanıyan 26 yıllık Schengen anlaşması en ciddi krizlerinden birini yaşıyor. Kuzey Afrika kökenli mülteci akınının ardından Fransadan sonra Danimarka da sınır kontrollerine başlıyor. ABde tepki büyük.DANİMARKAnın Schengen ülkesi olmasına rağmen sınırlarda kontrolü başlatacağını açıklaması AByi karıştırdı. AB Komisyonu yaptığı yazılı açıklamada, Kopenhag yönetimini serbest dolaşım kurallarını ihlal etmeme konusunda uyarırken, Avrupa Parlamentosu (AP) bu karara karşı en sert tepkiyi gösteren kurum oldu.

Avrupa Parlamentosundaki milletvekillerinin çoğunluğu ABnin temel taşlarından birinin böylesine çabuk yerinden oynatılmasına öfke duydukları mesajını verdiler. Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek, serbest dolaşımın Avrupa halkının takdir ettiği en önemli özelliklerinden biri olduğunu belirterek, Schengen alanının imha edilmesini kabullenemeyiz dedi. APnin siyasi grup başkanları da açıklama yaparak, Danimarkanın kararına sert tepki gösterdiler.

APnin en büyük siyasi gurubu Hıristiyan demokratların Başkanı Joseph Daul, sınır kontrolünün kabul edilemez olduğunu söyledi.

İç siyasette kaybeden liderler

Sosyalist Grup Başkanı Martin Schultz ise bu kararın kendisini şok ettiğini söyleyerek, Avrupa ruhunu kaybediyor dedi. Schultz, Fransa ve İtalyanın bu tartışmayı başlattığını belirterek, Biz iç siyasette sırtını duvara dayamış iki hükümet başkanının popülist tavırlarla bir çıkış yolu aramasına destek vermeyi hiç düşünmüyoruz ve böyle bir tartışma başlatmak için bir gerekçe görmüyoruz dedi.

Liberal Gurup Başkanı Guy Verhofstad ise, Danimarkanın kararının üzüntü verici olduğunu belirtti ve Fransayı suçlayarak, Her şey Fransanın tavır değişikliğiyle başladı dedi.

Danimarkanın bu kararı, Almanyayı da kızdırdı. Alman Sosyal Demokrat (SPD) üyesi Ulrike Rodust, bu kararı skandal olarak nitelerken, Danimarka makamlarından bir kez daha gözden geçirilmesini, aksi takdirde Schengen üyeliğinden çıkmasını talep etti. AB Komisyonu ise dün yaptığı toplantıda, Schengen anlaşmasının gözden geçirileceği kararını alarak uygulamanın daha da katılaştırılacağı mesajını verdi.

35 milyon Euro bütçe ayrıldı

Danimarka, özellikle Kuzey Afrikadan gelen yoğun göç üzerine sınırları kontrol kararı aldığını, yeni kontrol merkezlerinin oluşturulması için 20 milyon, polis ve gümrük kontrol memurları için de 15 milyon Euro bütçe ayrıldığını açıkladı. Danimarkanın kararına göre, Schengen anlaşmasına rağmen, İsveç ve Almanya sınırında tüm araçlar ve trenler kontrol edilecek.